Viața secretă la Moscova a celui mai faimos fugar din Europa devenit spion rus

Un fost director al companiei germane Wirecard, dispărut după prăbușirea firmei în 2020, trăiește la Moscova sub o identitate falsă și colaborează cu serviciile de informații ruse, potrivit unei anchete jurnalistice internaționale publicate marți.

Jan Marsalek, cetățean austriac în vârstă de 45 de ani și fost director operațional al companiei de plăți digitale, este căutat de autoritățile germane pentru fraudă și figurează pe lista de urmăriți a Interpol.

Investigația, realizată în comun de Der Standard, Der Spiegel, ZDF, PBS și The Insider, arată că Marsalek locuiește în Rusia sub numele de Aleksander Nelidov și menține legături strânse cu serviciul federal de securitate FSB. Potrivit surselor, sub această identitate ar fi desfășurat activități în Ucraina, ar fi fondat companii la Moscova și circulă liber în Federația Rusă.

Date obținute din surse confidențiale indică faptul că telefonul său a fost localizat de sute de ori, între ianuarie și noiembrie 2024, în apropierea sediului central al FSB din Moscova. De asemenea, acesta a fost detectat lângă reședința unui agent rus, cu care ar avea o relație personală.

Fotografii atribuite lui Marsalek, înfățișându-l în uniformă militară cu simbolul pro-război „Z”, sugerează că ar fi luptat în Ucraina. El ar fi călătorit de mai multe ori în Crimeea anexată, la Mariupol și în alte zone de conflict.

Investigația mai arată că Marsalek a obținut cetățenie rusă în 2023, sub numele de Nelidov, însă autoritățile nu au găsit urme ale existenței reale a acestei identități la adresele și în bazele de date oficiale. Tot cu acest alias, el ar fi înregistrat două firme la Moscova – una în domeniul pieselor auto și alta în agricultură.

De cinci ani, numele lui Jan Marsalek – fost director operațional la gigantul german Wirecard – circulă prin rapoarte de poliție, tribunale și redacții ca un spectru. A dispărut în vara lui 2020, odată cu prăbușirea spectaculoasă a companiei care nu a putut explica unde s-au evaporat 1,9 miliarde de euro. Dar Jan n-a pierdut timpul: s-a reinventat la Moscova, cu bisturiul și protecția Kremlinului, transformându-se din manager de plăți digitale în jucător mărunt al marelui joc al serviciilor secrete rusești.

Operațiile estetice îl fac greu de recunoscut

Când îl vezi plimbându-se relaxat pe Trubnaia, cu barbă aranjată și ochelari de soare atârnați nonșalant de tricoul alb, greu să-ți imaginezi că e același om căutat de Interpol. Lângă el, Tatiana Spiridonova – profesoară de turcă, posesoare de pașaport diplomatic și, mai important, cu legături directe la FSB. „Fetele sunt ideale”, îi scria Marsalek unui partener de afaceri devenit ulterior spion recrutat, convins că o femeie cu aer nevinovat poate transporta orice, inclusiv laptopuri furate de la serviciile secrete austriece.

La adăpostul noii identități – „Alekander Nelidov” – și cu câteva operații estetice care să-i facă chipul mai greu de recunoscut, Marsalek frecventează Lubianka mai des decât cafenelele hipsterilor din Moscova. Jurnaliștii de la The Insider și partenerii lor occidentali l-au prins în flagrant paradox: fugarul care încerca să păcălească sistemul de supraveghere „Safe City” a fost urmărit chiar prin camerele acelea. Când credea că se ascunde de toată lumea, era de fapt monitorizat pas cu pas.

Cazul Wirecard fusese comparat cu un Madoff european. Dintr-un vis fintech evaluat la 28 de miliarde de dolari, n-a rămas decât un crater și un șir de dosare penale. Markus Braun, fostul CEO, e judecat la München. Dar Jan? El s-a lipit de Rusia ca un cameleon de betonul cald al capitalei. A trecut de la GRU la FSB, a fost văzut în Crimeea, Mariupol și chiar la front. În timp ce procurorii germani îl așteaptă, Marsalek își face selfie-uri mentale în uniformă de război.

Povestea are și accente de grotesc. Același Marsalek care finanța operațiuni ruse în Siria cu bani sifonați din Wirecard visa să-i răpească pe jurnaliștii care îl investigau. Într-un chat descoperit de Scotland Yard, vorbea despre uciderea unuia dintre ei „cu barosul, în stil Wagner”. N-a mai apucat, pentru că rețeaua lui de spioni bulgari a fost destructurată în Anglia. Însă obsesia lui de a-și murdări mâinile pentru noua patrie adoptivă spune tot.

Azi, pentru autoritățile germane, Jan rămâne „dispărut”. Pentru FSB, e un activ util. Pentru ceilalți, este dovada vie că în Europa anului 2025 un executiv cu costum scump se poate topi în lumea subterană a spionilor, reinventându-se între o operație estetică și o vizită la Lubianka.

Wirecard s-a prăbușit în iunie 2020, după ce auditorii au descoperit că 1,9 miliarde de euro, care ar fi trebuit să fie păstrați în conturi fiduciare din Asia, nu existau. Cazul este considerat unul dintre cele mai mari scandaluri de fraudă corporativă din Germania.

Fostul director executiv Markus Braun și alți foști conducători ai companiei sunt judecați la Munchen. Între timp, Marsalek este menționat și în legătură cu rețele de spionaj rusești din străinătate. Anul acesta, șase cetățeni bulgari condamnați pentru spionaj în Marea Britanie ar fi raportat direct către el, în calitate de intermediar al serviciilor ruse. Operațiunea viza monitorizarea unor persoane și locații de interes pentru Moscova.