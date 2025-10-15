Trei case de modă de lux, amendate de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale. La cât ajunge totalul sancțiunilor

Trei case de modă de lux au fost amendate de Comisia Europeană pentru practici anticoncurențiale care restricționau prețurile retailerilor independenți.

Comisia Europeană a amendat casele de modă de lux Gucci, Chloé și Loewe cu peste 157 de milioane de euro pentru practici anticoncurențiale care restricționau posibilitatea retailerilor independenți de a stabili prețurile propriilor produse de lux, transmite ABC News.

Comisia a declarat că fixarea prețurilor de revânzare de către aceste companii a încălcat regulile blocului privind concurența și a afectat consumatorii.

„Decizia transmite un semnal puternic industriei modei și nu numai, că nu vom tolera acest tip de practici în Europa și că concurența loială și protecția consumatorilor se aplică tuturor, în mod egal”, a declarat marți vicepreședinta Comisiei, Teresa Ribera, într-un comunicat.

Răspunsul caselor de modă

Proprietarul Gucci, Kering, a recunoscut decizia „legată de practici comerciale din trecut” și a precizat într-un comunicat că „o procedură de cooperare” a permis „o rezolvare mai rapidă a cazului”.

Amenda Gucci a fost redusă la jumătate, ajungând la aproape 120 de milioane de euro, pentru cooperarea în identificarea unor încălcări suplimentare, a menționat comisia. Kering a spus că a alocat fonduri pentru această amendă în prima jumătate a anului 2025.

Proprietarii Chloé, Richemont, și ai Loewe, LVMH, nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. Amenda Loewe a fost redusă la jumătate, la 18 milioane de euro, pentru cooperare, iar amenda Chloé a fost diminuată cu 15%, ajungând la aproape 20 de milioane de euro.

Ce acuzații li se aduc

Comisia a declarat că cele trei branduri au restricționat posibilitatea retailerilor independenți de a stabili propriile prețuri pentru îmbrăcăminte, articole din piele, încălțăminte și accesorii de înaltă clasă, vândute atât online, cât și în magazine fizice.

Brandurile impuneau retailerilor să respecte prețurile recomandate, să stabilească rate maxime de reducere și perioade pentru promoții, replicând practicile din propriile lor canale de vânzări directe.

Aceste practici „i-au lipsit pe retaileri de independența în stabilirea prețurilor și au redus concurența între ei”, a precizat comisia.