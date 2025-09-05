Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online

Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru „practici abuzive” pe piața publicității online. UE consideră că firma a încălcat regulile în materie de concurență prin favorizarea propriilor servicii de tehnologie publicitară, în detrimentul altor jucători din ecosistem. Google a anunțat că va contesta această decizie.

„Google a acționat favorizând propriile servicii tehnologice de publicitate online în detrimentul furnizorilor concurenți de servicii tehnologice de publicitate, al agenților de publicitate și al editorilor online”, arată decizia Comisiei Europene, scrie Le Figaro..

De asemenea, Comisia Europeană a ordonat companiei să înceteze aceste practici de autopreferențiere și să „implementeze măsuri pentru a pune capăt conflictelor sale inerente de interese în lanțul de aprovizionare adtech”. Google are acum la dispoziție 60 de zile pentru a prezenta măsurile corective la Bruxelles.

Google susține că decizia este „greșită” și a anunțat că o va contesta.

„Este o sancțiune nejustificată și schimbări care vor afecta mii de companii europene, deoarece le va fi mai greu să câștige bani”, a reacționat Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte pentru afaceri de reglementare la Google.

Google a prezentat amenda și ca pe un exemplu al aplicării disproporționate a legislației europene asupra companiilor americane, reluând plângerile exprimate și de alte firme de tehnologie din SUA, precum Meta.