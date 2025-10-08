România, somată de Comisia Europeană să alinieze legislația rutieră. Avem cele mai periculoase drumuri din UE

Comisia Europeană a decis să deschidă proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere Franţei şi României, solicitându-le să alinieze pe deplin legislaţia naţională cu legislaţia UE privind siguranţa infrastructurii rutiere.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

Directiva 2008/96/CE privind gestionarea siguranţei infrastructurii rutiere, modificată prin Directiva (UE) 2019/1936, stabileşte măsuri care vizează luarea în considerare a siguranţei utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor (pietoni, biciclişti şi vehicule cu motor) în toate procedurile de siguranţă rutieră, de la evaluarea iniţială a impactului noilor proiecte rutiere până la inspecţiile periodice ale infrastructurii construite.

În plus, directiva prevede tratarea celor mai periculoase secţiuni de infrastructură rutieră identificate în timpul evaluării siguranţei rutiere la nivelul întregii reţele, prin inspecţii aprofundate şi măsuri de remediere planificate; de asemenea, prevede acordarea atenţiei lizibilităţii şi detectabilităţii indicatoarelor rutiere şi a marcajelor rutiere de către şoferii umani şi sistemele automate de asistenţă.

Potrivit Comisiei Europene, România nu a transpus încă, în mod corect, aceste prevederi.

Prin urmare, Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Franţei şi României, care au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. În absenţa unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.

România, țara cu cele mai periculoase drumuri pentru șoferi din Europa

Recent, echipa de cercetare Ovoko a clasat țările UE pe baza a patru indicatori cheie: vârsta medie a vehiculelor, calitatea drumurilor, nivelul traficului și zilele anuale de îngheț. Împreună, acești factori formează un „scor de risc de defecțiune", evidențiind care țări prezintă cel mai mare risc pentru defectarea vehiculelor.

„Defecțiunile îi iau adesea pe șoferi prin surprindere, în special în țări ca România, unde condițiile dificile de drum sau vremea extremă pot crește riscul. Cunoașterea zonelor cu risc ridicat le permite automobilistilor să planifice rute mai sigure, să își pregătească vehiculele și să minimizeze întreruperile neașteptate în timpul călătoriilor", declara în urmă cu câteva luni Kazimieras Urbonas, expert auto și manager al companiei Ovoko.

Constatările cheie ale studiului au arătat următoarele:

• România se clasează ca țara cea mai predispusă la defecțiuni din Europa, cu o vârstă medie a vehiculelor de 15,53 ani, 85 de zile de îngheț pe an și cel mai scăzut scor de calitate a drumurilor, 3 pe o scală de la 1 (scăzut) la 7 (ridicat).

• De asemenea, în primele cinci se află Ungaria (scor de risc de defecțiune: 91,50), Letonia (90,40), Polonia (88,15) și Slovacia (88,11).

• La capătul opus al scalei, Olanda are cel mai mic risc de defecțiune, cu un scor de 23,70. Se remarcă prin faptul că are o flotă de vehicule noi (vârsta medie 11,70), mai puține zile de îngheț (29,15 anual), un indice moderat de trafic de 83 și cel mai mare scor de calitate a drumurilor din clasament, 6,4.

• În toate țările analizate, Scorul Mediu de Risc de Defecțiune este 61,40, evidențiind o diferență semnificativă între națiunile cu risc ridicat și cele cu risc scăzut.

Top 10 Țări Europene cu cel mai Mare Risc de Defecțiune