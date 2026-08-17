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Tragedie în Irlanda: cinci adolescenți au murit după impactul cu o mașină intrată pe contrasens

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Cinci adolescenți au murit, iar alte patru persoane au fost grav rănite într-un accident produs pe o autostradă din Republica Irlanda, după ce o mașină a circulat pe contrasens, au anunțat polițiștii.

Accident Irlanda
Cinci adolescenți au murit în urma accidentului FOTO Frank McGrath / Crime World

Polițiștii irlandezi au confirmat că trupurile celor cinci adolescenți, toți băieți, au fost scoase de la locul accidentului în care au fost implicate două autoturisme. Coliziunea s-a produs în jurul orei 3.00, duminică dimineață, pe autostrada M9, în comitatul Kildare, relatează The Guardian.

Poliția a precizat că ocupanții celui de-al doilea autoturism implicat în accident - trei femei, două în vârstă de 30 de ani și una în vârstă de 20 de ani, precum și un băiat - se află în continuare internați în spital, cu răni grave.

Comisarul Justin Kell, a descris impactul frontal dintre cele două mașini drept „îngrozitor” și a afirmat că, „în unele cazuri”, șoferii circulă pe contrasens pe autostrăzi pentru a obține aprecieri pe rețelele sociale.

Weekendul trecut, nouă persoane au fost rănite într-o coliziune frontală produsă pe M50, în Dublin, în care a fost implicată o mașină care circula în direcția opusă traficului.

„Acești membri ai unei familii călătoreau în mod normal, când au fost loviți de un vehicul condus în direcția greșită pe autostradă. Acest incident îngrozitor, produs după recentul accident de pe M50, arată cât de iresponsabilă și periculoasă este circulația pe contrasens pe autostradă.

„Acest lucru ar trebui, desigur, să fie evident pentru toată lumea, însă ceea ce face acest comportament imprudent și mai revoltător este faptul că, în unele cazuri, este adoptat pentru a obține aprecieri pe rețelele sociale, fără nicio preocupare pentru consecințele potențial devastatoare pe care le-ar putea avea asupra unor oameni nevinovați și asupra celor care recurg la astfel de gesturi”, a afirmat Kelly despre accidentul produs duminică,

Polițiștii investighează circumstanțele accidentului, produs în apropierea intersecției 3 a autostrăzii, lângă Athy, în jurul orei 3.00, duminică dimineață. Serviciile de urgență au fost alertate în urma unor informații potrivit cărora un vehicul circula pe sensul de mers spre sud al carosabilului destinat traficului spre nord al autostrăzii M9.

Anterior, un purtător de cuvânt al Poliției naționale a declarat că șoferița și pasagera de pe scaunul din dreapta-față al celui de-al doilea autoturism au fost transportate la Tallaght University Hospital și se aflau în stare critică.

O pasageră aflată pe bancheta din spate, în vârstă de 20 de ani, a fost transportată la St Luke’s General Hospital, în stare gravă. Cel de-al treilea pasager, un copil, a fost transportat la Children’s Health Ireland, în Crumlin, Dublin, de asemenea în stare gravă.

Trupurile adolescenților care au murit au fost transportate la Naas General Hospital, unde urmau să fie efectuate autopsiile. Autoritățile le-au cerut persoanelor care au asistat la accident sau care dețin imagini surprinse de camerele de bord să se prezinte la poliție.

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