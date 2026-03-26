Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Manevra fatală care a dus la moartea a patru persoane și rănirea altor trei. Filmul tragediei de pe DN 15D, județul Neamț

Patru persoane au murit și trei au fost rănite miercuri seara pe DN 15D, în județul Neamț, după ce un șofer a efectuat o depășire neregulamentară într-o curbă, provocând un impact frontal devastator între două autoturisme.

Accidentul s-a produs miercuri, în jurul orei 19:00, pe un sector de drum în curbă la dreapta. Polițiștii au stabilit că un bărbat de 38 de ani, din Trifești, care conducea un autoturism din direcția Dulcești către Horia, a efectuat o depășire pe linie continuă, intrând frontal în coliziune cu un alt autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din Văleni.

Filmul tragediei

Impactul a fost extrem de violent. Ambele autoturisme au fost proiectate în afara părții carosabile, unul dintre ele lovind un arbore și luând foc. O femeie de 68 de ani s-a autoevacuat până la sosirea forţelor de intervenţie, fiind preluată de un echipaj de la SAJ şi ulterior transportată la spital. De asemenea, o femeie și un sugar au fost evacuați de pompieri în stare de semiconștiență și preluați de echipajele medicale.

În urma accidentului și incendiului, au decedat ambii șoferi și două femei pasagere, cu vârste de 27 și 39 de ani. Trei persoane au fost rănite și transportate la spital: un sugar, o minoră de 17 ani și o femeie de 68 de ani.

„Dintr-un autoturism a fost evacuată o femeie în stare de semiconştienţă şi din cealaltă un sugar. Ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital. Celelalte patru persoane rămase încarcerate erau inconştiente. Pompierii au acţionat pentru scoaterea acestora din autoturisme. Din păcate, cele patru persoane prezentau semne incompatibile cu viaţa”, a precizat ISU Neamţ.

Șoferul nevinovat își sărbătorea ziua de naștere în ziua accidentului, iar șoferul vinovat urma să o celebreze a doua zi.

„Conducătorul auto nevinovat este născut astăzi, conducătorul auto vinovat era născut pe 26 martie. Şoferul nevinovat avea 20 de ani şi era din Văleni, iar şoferul vinovat avea 38 de ani şi era din Trifeşti", a precizat IPJ Neamţ.

Accident cumplit în Neamț FOTO: ISU Neamț
La fața locului au intervenit echipaje din cadrul ISU Neamț, de la Detașamentele de pompieri Roman și Piatra-Neamț, precum și echipaje medicale SMURD și SAJ.

Pompierii au constatat că șase persoane au rămas încarcerate. În paralel cu evacuarea victimelor, s-a acționat pentru stingerea incendiului și prevenirea altor accidente prin deconectarea bornelor bateriilor.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat la ora 19:30 și dezactivat la ora 20:05, după ce toate victimele au fost preluate.

Cercetarea la fața locului a fost realizată cu echipamente speciale, inclusiv dispozitivul FARO 3D, pentru a reconstrui cu precizie modul în care s-a produs accidentul.

Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele și eventualele răspunderi.

