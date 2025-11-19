Tensiuni în apele britanice după ce o navă a Rusiei a îndreptat laserele către piloţii RAF. Marea Britanie anunţă că e pregătită pentru o ripostă militară

Marea Britanie avertizează că este pregătită să răspundă militar după ce o navă rusă a îndreptat laserele către piloții Forțelor Aeriene Regale, în apele teritoriale nordice.

Ministrul Apărării, John Healey, a declarat miercuri, 19 noiembrie, că Marea Britanie a pregătit „opțiuni militare” pentru cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar reprezenta o amenințare reală, după ce aceasta a îndreptat lasere către piloții Forțelor Aeriene Regale (RAF) trimiși să o monitorizeze, relatează Reuters.

Oficialul britanic a calificat acțiunea drept „extrem de periculoasă” și a subliniat că Marea Britanie este pregătită să reacționeze în funcție de mișcările ulterioare ale navei Yantar.

Avem opțiuni militare pregătite în cazul în care Yantar își schimbă cursul”, a anunţat el miercuri, subliniind că este prima dată când Yantar întreprinde o astfel de acţiune împotriva RAF şi că incidentul este tratat cu maximă seriozitate.

Nava Yantar, destinată culegerii de informații și cartografierii cablurilor submarine, se află în prezent la limita apelor teritoriale britanice, la nord de Scoția.

Pentru a face față noi situații, ministrul britanic al Apărării a anunțat modificarea regulilor de funcţionare ale marinei, astfel încât activitățile navei Yantar să poată fi urmărite și monitorizate mai strict atunci când se află în apele teritoriale ale Marii Britanii.

Marina Regală Britanică și Forțele Aeriene Regale desfășoară în mod regulat misiuni de supraveghere pentru a evalua potențiale amenințări la adresa securității naționale, a de operațiuni devenind din ce în ce mai numeroase după invazia Rusiei în Ucraina, în 2022.