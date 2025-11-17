Marea Britanie devine „dușmanul preferat” al Kremlinului, pe fondul apropierii Moscovei de administrația Trump

Rivalitatea dintre Regatul Unit și Rusia, veche de peste două secole, a atins un nou minim în contextul războiului din Ucraina, arată o amplă analiză publicată de The Guardian. Pe măsură ce Moscova încearcă să reconstruiască relațiile cu administrația Donald Trump, Londra a preluat rolul odinioară rezervat Statelor Unite – acela de principal adversar al Kremlinului.

Potrivit publicației britanice, Rusia a intensificat în ultimul an acuzațiile la adresa Londrei, pe care o acuză de implicare în atacuri cu drone asupra aerodromurilor rusești, în explozia conductei Nord Stream, în dirijarea unor raiduri „teroriste” pe teritoriul rus și chiar în atacul revendicat de Statul Islamic la Moscova.

Săptămâna aceasta, Moscova a adăugat o nouă acuzație la lista incidentelor: autoritățile ruse susțin că serviciile secrete britanice ar fi încercat să convingă piloți ruși să dezerteze în Occident. „FSB a dezvăluit toate aceste detalii”, a declarat ministrul de externe Serghei Lavrov, prezentând ceea ce el a numit o tentativă britanică de a atrage un pilot rus, aflat la comanda unui avion echipat cu rachete Kinzhal, în România, unde ar fi urmat să fie doborât de forțele NATO.

Lavrov a folosit și o expresie ironică, afirmând că Marea Britanie „iese mereu imaculată, ca o gâscă din duș”, indiferent de acuzații. Londra neagă toate aceste scenarii.

Fostul atașat militar britanic la Moscova, John Foreman, explică de ce Kremlinul a mutat atenția asupra Londrei: „Rusia se consideră egală cu Statele Unite. Acum nu poate critica direct pe Trump, așa că dă vina pe cei mai apropiați – britanicii. E ușor să ne prezinte drept rădăcina tuturor problemelor Rusiei.”

În retorica oficială de la Moscova, termenul de „anglo-saxoni” a devenit un cod pentru anxietățile geopolitice ale Kremlinului, iar în mass-media de stat se vorbește frecvent despre un Regat Unit „decadent”, „izolat” și „instigator la război”. Un sondaj Levada arată că 49% dintre ruși consideră Marea Britanie unul dintre principalii inamici ai țării, depășită doar de Germania.

Rivalitatea dintre cele două state nu este nouă. The Guardian amintește că ea datează din secolul al XIX-lea, din perioada „Marelui Joc” pentru influență în Asia Centrală. După revoluția bolșevică, Marea Britanie a redevenit inamicul principal, înainte ca, în perioada Războiului Rece, Statele Unite să preia acest rol.

Invazia Rusiei în Ucraina a readus însă Londra în centrul atenției. Marea Britanie s-a aflat printre cele mai active state în sprijinirea Kievului, atât militar, cât și prin informații. Boris Johnson a fost primul lider occidental care a vizitat capitala ucraineană după retragerea trupelor ruse din jurul orașului, în aprilie 2022 — vizită pe care Kremlinul o invocă constant ca dovadă a influenței Londrei asupra Kievului.

În timp ce Moscova acuză Regatul Unit de conspirații și sabotaje, analiștii citați de The Guardian observă că acest val de ostilitate nu este vizibil în mod real în Marea Britanie. „Ei se ocupă de noi mult mai mult decât ne ocupăm noi de ei”, spune Foreman.

În plan practic, Moscova pare dispusă să reducă interacțiunile diplomatice cu Londra, în timp ce menține canale deschise cu Berlinul și Parisul. Analiștii consideră că Rusia încearcă astfel să exploateze diferențele de poziție din interiorul Europei privind sprijinul pentru Ucraina și ritmul reînarmării.

Potrivit profesorului Michael Clarke, Marea Britanie este percepută de Kremlin ca fiind „mai izolată ca oricând de la 1914”, prinsă între o Europă post-Brexit și un Washington dificil de calibrat politic. „Din perspectiva Moscovei, Marea Britanie poate fi ținta ideală”, a conchis Clarke.