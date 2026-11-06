O țară europeană oferă o vacanță gratuită de patru zile persoanelor singure din întreaga lume, într-o campanie care îmbină turismul, gastronomia și întâlnirile romantice. Cei 16 câștigători vor beneficia de o călătorie cu toate cheltuielile plătite și vor participa la degustări de preparate locale, activități ghidate și o cină pe nevăzute alături de persoane singure din Finlanda.

Helsinki este capitala Finlandei și cel mai mare oraș al țării Foto: Shutterstock

Inițiativa aparține agenției oficiale de promovare turistică Visit Finland. Proiectul urmărește să promoveze bucătăria finlandeză, mai puțin cunoscută în afara țării, și să le ofere participanților ocazia de a cunoaște oameni noi, într-un cadru diferit de cel al unei vacanțe obișnuite.

16 persoane singure vor câștiga o excursie cu toate cheltuielile plătite

Organizatorii vor selecta 16 persoane singure din întreaga lume, cu excepția rezidenților Finlandei. Câștigătorii vor fi împărțiți în două grupuri de câte opt și vor participa la experiența programată în perioada 9-19 februarie 2027.

Un grup va ajunge în Helsinki, capitala Finlandei, iar celălalt în Tampere, oraș situat în regiunea Lakeland. Destinația fiecărui participant va fi dezvăluită abia după confirmarea selecției.

Programul cuprinde un itinerariu ghidat, activități și degustări culinare, iar punctul central îl reprezintă o cină specială, organizată în jurul meniurilor oficiale de degustare ale Finlandei.

La fiecare cină li se vor alătura participanților câte doi finlandezi singuri. Astfel, vizitatorii vor avea ocazia să intre în contact cu localnicii, să descopere gastronomia țării și, de ce nu, să lege noi relații.

Potrivit organizatorilor, experiența este concepută ca o călătorie prin aromele, tradițiile, peisajele și cultura regiunii, nu doar ca o simplă degustare de preparate locale.

Cine poate participa la concurs

Campania se adresează persoanelor care au cel puțin 18 ani, locuiesc în afara Finlandei și sunt singure atât în momentul înscrierii, cât și în perioada călătoriei.

Pot aplica persoane indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Există însă și câteva condiții suplimentare: candidații nu trebuie să aibă condamnări penale sau proceduri judiciare în curs, iar materialele de înscriere trebuie realizate personal, fără utilizarea inteligenței artificiale. Câștigătorii vor fi aleși de un juriu de specialitate, care va evalua creativitatea, autenticitatea și originalitatea candidaturilor.

Cum te poți înscrie pentru o vacanță gratuită în Finlanda

Procesul de înscriere presupune parcurgerea a doi pași obligatorii.

Mai întâi, candidații trebuie să realizeze un videoclip în limba engleză, în care să se prezinte și să răspundă la întrebarea: „Ce ai servi la o cină romantică și de ce?”.

Videoclipul trebuie publicat pe Instagram, TikTok sau YouTube, folosind hashtagul #FinnishDinnerDate. Participanții trebuie să eticheteze și conturile oficiale Visit Finland: @ourfinland pe Instagram, @visitfinland.com pe TikTok sau @VisitFinland pe YouTube.

Profilurile de Instagram și TikTok trebuie să fie publice, iar videoclipurile încărcate pe YouTube pot fi publice sau nelistate.

Al doilea pas constă în completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul oficial Visit Finland. Candidații trebuie să introducă și linkul direct către videoclipul publicat.

Termenul-limită pentru înscrieri este 10 noiembrie 2026, ora 11:59, ora Finlandei (EET, UTC+2). Cei 16 câștigători vor fi anunțați pe 1 decembrie 2026, pe conturile oficiale de Instagram și TikTok ale Visit Finland. Înainte de anunțul public, persoanele selectate vor fi contactate individual prin e-mail sau mesagerie.

Finlanda a ocupat în mod repetat primul loc în clasamentul celor mai fericite țări din lume, realizat anual pe baza unor indicatori precum nivelul de trai, sprijinul social și satisfacția oamenilor față de propria viață.