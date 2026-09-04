Tapiseria de la Bayeux a suferit o mică ruptură după transferul la Londra. Ministrul francez al Culturii: „Nu există deteriorări majore”

Tapiseria de la Bayeux, una dintre cele mai importante opere de artă medievală din Franța, a suferit o deteriorare minoră după transferul său la Londra. Experții au constatat ruperea a două fire pe lungimea de aproape 70 de metri a broderiei, însă starea generală a operei nu a fost afectată, a anunțat vineri ministrul francez al Culturii, Catherine Pégard.

Tapiseria de la Bayeux, una dintre cele mai importante opere de artă medievală din Franța. Foto: Facebook/Bayeux Museum

Tapiseria a traversat Canalul Mânecii la jumătatea lunii iulie. Transferul a fost considerat extrem de riscant pentru această operă fragilă, veche de aproape un mileniu. Aceasta a fost transportată la British Museum din Londra, unde urmează să fie prezentată publicului începând din 10 septembrie, în cadrul unui împrumut istoric decis de președintele francez Emmanuel Macron, notează AFP și News.ro.

Primele verificări efectuate după sosirea la Londra nu au indicat „nicio alterare vizibilă” a tapiseriei. Ulterior, experți francezi și britanici au analizat în detaliu broderia și au confirmat „absența unor deteriorări majore”, fiind identificate doar mici fisuri în două zone.

„S-a semnalat ruperea a două fire pe o lungime de 70 de metri dintr-o tapiserie”, a declarat Catherine Pégard pentru postul de radio RTL. Ministrul a precizat că evaluarea a fost extrem de minuțioasă, experții examinând opera „centimetru cu centimetru”.

„Pot să vă spun că astăzi, dacă afirmăm că se află în aceeași stare la sosirea la Londra în care se afla înainte de a pleca din Bayeux, cred că nu greșim prea mult”, a adăugat ministrul francez al Culturii.

O operă fragilă, transportată pentru prima dată la Londra

Transferul Tapiseriei de la Bayeux, din Normandia, a provocat îngrijorare în rândul experților și al apărătorilor patrimoniului francez, care s-au temut că transportul ar putea provoca deteriorări ireversibile unei opere fragile din cauza vechimii sale.

Președintele Emmanuel Macron s-a deplasat miercuri la Londra, unde a vizitat în avanpremieră, alături de regele Charles al III-lea, expoziția dedicată tapiseriei și a celebrat legăturile istorice dintre Franța și Marea Britanie.

Tapiseria de la Bayeux este programată să revină în Franța în iulie 2027. După întoarcerea la Bayeux, opera urmează să fie supusă unui amplu proces de restaurare, amânat de mai multe ori.