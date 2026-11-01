Sute de mii de ucraineni în beznă după atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice

Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au lăsat mii de gospodării fără electricitate, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ucraina în întuneric Foto: Profimedia

„Numai în cursul nopții, infrastructura noastră energetică a fost atacată de Rusia în patru regiuni: Dnipropetrovsk, Vinița, Jitomir și Hmelnițki. Au fost vizate substații electrice, transformatoare și linii de înaltă tensiune care alimentează cu energie electrică locuințele oamenilor”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, potrivit Politico.

„În prezent, sute de mii de familii sunt în continuare fără electricitate”, a adăugat el.

Zelenski a a precizat că intensitatea atacurilor este foarte ridicată, iar rușii încearcă să profite la maximum de deficitul de rachete interceptoare pentru rachetele balistice.

Președintele ucrainean a mai afirmat că Ucraina a lovit uzina Kamenski din regiunea rusă Rostov, despre care a spus că este implicată în fabricarea rachetelor rusești.

Moscova nu a comentat informațiile privind atacul din Rostov. În schimb, guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a declarat că un atac de amploare cu drone ucrainene, desfășurat în timpul nopții, a provocat „pagube semnificative” unei instalații industriale.

„Un atac masiv cu drone a avut loc în timpul nopții și în această dimineață în regiunea Nijni Novgorod: peste o sută de drone au fost distruse”, a scris duminică pe Telegram guvernatorul regiunii, Gleb Nikitin.