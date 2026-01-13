Ucraina, lovită de ruși în plină noapte cu peste 20 de rachete balistice. Kievul, Harkovul și sudul țării, în beznă

Rusia a lansat, în noaptea luni spre marți, peste 20 de rachete balistice asupra Ucrainei, într-un atac coordonat care a vizat în special infrastructura energetică. Explozii puternice au fost auzite la Kiev în jurul orei 1:10, iar bilanțul inițial indică pene masive de curent și apă în capitala Ucrainei și în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit canalelor de monitorizare și informațiilor apărute pe rețelele sociale, orașele Irpin, Bucea, Hostomel și Brovarî, din regiunea Kiev, au rămas aproape complet fără electricitate. În Capitala ucraineană, alimentarea cu energie electrică și apă a fost întreruptă în mai multe cartiere, iar operatorul național Ukrenergo a anunțat introducerea unor deconectări de urgență.

Sub tirul rachetelor rusești s-au aflat și regiunile Harkov, Zaporojie, Odesa și Dnipropetrovsk. Compania energetică DTEK, cel mai mare producător privat de energie din Ucraina, a confirmat că una dintre termocentralele sale a fost din nou lovită, echipamentele fiind avariate grav. Este al optulea atac asupra centralelor sale din octombrie încoace, parte a unei campanii sistematice de distrugere a rețelei energetice ucrainene.

„Impactul este cel mai grav de până acum”

Deși oficialii spun că acesta nu a fost cel mai intens atac, experții avertizează că efectele sunt printre cele mai severe. „Poate nu a fost cel mai puternic bombardament, dar este cel mai dur impact. Comparativ cu iernile anterioare, situația este acum cea mai dificilă”, a declarat Olena Pavlenko, președinta think-tank-ului energetic DiXi Group, citată de presa ucraineană.

Potrivit acesteia, atacurile repetate au degradat profund infrastructura energetică, iar reparațiile devin din ce în ce mai complicate, mai ales în condiții de ger extrem. Temperaturile din Kiev au coborât până la minus 16 grade Celsius, iar prognozele indică menținerea frigului pentru cel puțin două săptămâni.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că aproximativ 800 de clădiri rezidențiale sunt în continuare fără electricitate și încălzire, față de aproape 6.000 imediat după atacul masiv din 9 ianuarie, soldat cu patru morți și zeci de răniți. Autoritățile au subliniat că nu a fost emis niciun ordin oficial de evacuare, însă situația rămâne critică, mai ales pe malul stâng al Niprului.

Atacuri și la Odesa

Cinci persoane au fost rănite în două valuri de atacuri rusești la Odessa, în noaptea de 13 ianuarie.

Anunțul a fost făcut de șeful Administrației Militare a orașului Odessa, Serhii Lisak.

Potrivit oficialului, clădirile rezidențiale din centrul orașului au fost avariate, precum și o unitate medicală, o grădiniță și o școală.Răniților li se acordă asistența medicală necesară. Sediul operațional este desfășurat în așezare. Lucrătorii municipali lucrează la locurile loviturilor.

Conform specificațiilor Serviciului de Urgență de Stat, incendiul a cuprins o clădire nouă neutilizată, o sală de fitness, o clădire a unui liceu vocațional, precum și două garaje și nouă mașini.

De la începutul războiului la scară largă, rușii au lovit centrala termocentralei companiei de peste două sute de ori.

În timpul bombardamentului masiv din 13 ianuarie, rușii au atacat din nou centralele termice DTEK. Compania a raportat daune aduse echipamentelor.

„Rusia a atacat din nou centrala termică a DTEK. Atacul a avariat semnificativ echipamentele centralei termice. Acesta este al optulea atac masiv asupra centralelor termice ale companiei din octombrie 2025”, se arată în raport.

De la începutul invaziei la scară largă, rușii au atacat centrala nucleară DTEK de peste 220 de ori. În urma unor astfel de atacuri, patru muncitori din domeniul energiei au fost uciși, iar alți 59 au fost răniți.

La Kiev au fost introduse întreruperi de urgență ale curentului electric din cauza pagubelor cauzate de atac . Întreruperile de urgență ale curentului electric sunt în vigoare și în anumite părți ale regiunii Kiev.

Fiecare grad de îngheț reprezintă un plus de 200 MW la consumul de energie electrică. La o temperatură de -20°, deficitul sistemului energetic va ajunge la 8 GW, iar un „minus” de două cifre se apropie constant.

Rețeaua energetică, aproape de limită

Analiștii avertizează că Rusia încearcă să rupă legăturile energetice dintre estul industrial al Ucrainei și principalele centre de producție din vest. „Scopul este izolarea regiunilor Dnipro și Zaporojie de restul sistemului”, explică Denis Sakva, analist energetic. Substațiile de înaltă tensiune care traversează Niprul sunt ținte constante ale atacurilor rusești.

Între timp, Serviciul pentru Situații de Urgență a mobilizat generatoare în Kiev și a creat o unitate specială pentru intervenții energetice, iar autoritățile silvice au acumulat peste 220.000 de metri cubi de lemn de foc, în așteptarea „oricărui scenariu”.

Atacurile continuă într-un context în care Ucraina se confruntă nu doar cu lipsa de energie, ci și cu epuizarea pieselor de schimb și a capacității de refacere rapidă a sistemului. „De fiecare dată este mai greu să repari. Nu mai ai de unde să iei componente”, avertizează experții.

Războiul intră astfel într-o nouă fază dură, în care frigul, întunericul și lipsa resurselor devin arme la fel de periculoase ca rachetele.