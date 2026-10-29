Statele baltice își consolidează apărarea. Estonia va construi 150 de buncăre la granița cu Rusia

Estonia intenționează să construiască aproximativ 150 de buncăre de-a lungul frontierei cu Rusia, în cadrul eforturilor de consolidare a capacității de apărare, a anunțat ministrul estonian al Apărării, Martin Herem, la 28 octombrie.

Granita dintre Estonia și Rusia Foto: X

Potrivit publicației estoniene ERR, lucrările sunt planificate în regiunea Ida-Viru, situată la granița cu Rusia.

Aproximativ 100 de buncăre urmează să fie construite pe terenuri aflate în proprietatea statului, iar alte 50 pe proprietăți private sau pe terenuri aparținând autorităților locale, a precizat Herem.

Ministrul nu a oferit detalii privind modul în care vor fi utilizate aceste structuri defensive.

Statele baltice își consolidează apărarea

Planurile Estoniei sunt anunțate într-un context de preocupare în creștere față de amenințările Rusiei la adresa flancului estic al NATO.

Ca răspuns la intensificarea activităților rusești în regiune, statele baltice au acordat, în ultimii ani, o importanță tot mai mare pregătirii strategice, încurajând populația civilă să fie pregătită pentru situații de criză și majorând cheltuielile pentru apărare.

Oficialii NATO au avertizat în repetate rânduri asupra incursiunilor dronelor rusești, încălcărilor spațiului aerian, actelor de sabotaj și altor amenințări hibride.

În paralel, țările din regiune își consolidează sistemele de apărare antiaeriană.

De la lansarea invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, NATO și-a întărit flancul estic prin desfășurarea unor trupe suplimentare și pregătirea unor planuri de reacție rapidă.

La începutul acestei luni, armata estoniană a anunțat că va muta permanent o brigadă pregătită de luptă mai aproape de frontiera rusă.

Brigada 1 urma să fie relocată într-o bază militară extinsă, situată la mai puțin de 50 de kilometri de graniță. Măsura are ca obiectiv îmbunătățirea capacității de răspuns în eventualitatea unui atac rusesc.

Estonia alocă apărării echivalentul a 5,4% din produsul intern brut (PIB), depășind pragul de 5% prevăzut de angajamentele NATO.

Letonia și Finlanda își întăresc frontierele

Și celelalte state din regiune iau măsuri pentru consolidarea securității.

La 26 octombrie, armata letonă a anunțat că brigada NATO staționată în țară a început cele mai ample exerciții de desfășurare a forțelor organizate până în prezent. Acestea au loc în contextul intensificării preocupărilor privind amenințările provenite din Rusia.

În Lituania, ministrul de Interne, Martynas Katelynas, a cerut, la 7 octombrie, desfășurarea de trupe de-a lungul frontierei cu regiunea rusă Kaliningrad. Oficialul a descris măsura drept una preventivă.

Între timp, Letonia a construit recent un gard de protecție cu o lungime de aproximativ 280 de kilometri de-a lungul frontierei cu Rusia.

Finlanda a finalizat, în septembrie, construirea unui gard de aproximativ 200 de kilometri la granița cu statul rus.

Măsurile adoptate de Estonia, Letonia, Lituania și Finlanda reflectă preocupările de securitate ale țărilor din nordul și estul Europei, în condițiile în care statele membre NATO își intensifică pregătirile pentru a descuraja eventuale amenințări militare.