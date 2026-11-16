Patru bărbați cu vârste între 17 și 25 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, vineri, 13 noiemnrie într-un dosar care vizează infracțiuni de pornografie infantilă, viol asupra unui minor, lipsire de libertate și violare de domiciliu.

Potrivit polițiștilor, în toamna anului 2025, trei dintre bărbați ar fi intrat prin efracție în locuința victimei, o minoră de aproximativ 14 ani, pe care ar fi luat-o cu forța și transportat-o cu mașina la locuința unuia dintre ei.

Foto: IPJ Teleorman

Acolo, cei trei și un al patrulea bărbat ar fi agresat-o sexual, iar unul dintre suspecți ar fi filmat scenele cu telefonul mobil. În perioada februarie-martie 2026, unul dintre bărbați ar fi avut în telefon materiale care conțineau imagini cu minori în ipostaze sexuale explicite.

Pe 13 noiembrie, procurorii DIICOT au sesizat Tribunalul Teleorman cu propunere de arestare preventivă a celor 4 bărbați.

Propunerea formulată a fost admisă, judecătorul de drepturi și libertăți dispunând arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman.