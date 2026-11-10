Tată acuzat că și-a violat de mai multe ori fiica minoră. Adolescenta ar fi rămas însărcinată. Cum a constrâns-o bărbatul să păstreze tăcerea

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din județul Gorj a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că și-ar fi violat în mod repetat fiica minoră și că ar fi supus-o amenințărilor și agresiunilor fizice pentru a o împiedica să dezvăluie abuzurile.

Tatăl este cercetat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată Foto: Shutterstock

Ancheta a fost declanșată după ce adolescenta, în prezent în vârstă de 17 ani, s-a prezentat la Poliție și a relatat prin ce a trecut, relatează As în Gorj.

Potrivit IPJ Gorj, faptele ar fi avut loc în perioada ianuarie-septembrie 2024, când fata locuia împreună cu tatăl său.

Amenințată cu moartea ca să păstreze secretul

Anchetatorii susțin că minora ar fi fost constrânsă în repetate rânduri să întrețină relații sexuale cu acesta, împotriva voinței sale. De asemenea, bărbatul ar fi recurs la violență fizică și amenințări cu moartea pentru a o reduce la tăcere.

În urma abuzurilor, adolescenta ar fi rămas însărcinată, ulterior întrerupând sarcina.

Surse judiciare au declarat că, la momentul presupuselor fapte, bărbatul locuia singur împreună cu fiica sa. După ce și-a făcut curaj să depună plângere, tânăra a fost preluată în grija bunicii materne, unde locuiește în prezent.

Marți, polițiștii au efectuat percheziții la locuința suspectului din Târgu Jiu, la cabinetul medical indicat de minoră ca fiind locul unde a avut loc întreruperea de sarcină, precum și la domiciliul unui medic din Bumbești-Jiu.

Bărbatul este cercetat pentru viol asupra unui minor, în formă continuată, și a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor cu propunerile legale corespunzătoare.