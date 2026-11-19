Google a respins o solicitare a Guvernului britanic de a elimina de pe YouTube videoclipul cu mesajul în care Russell Brand, aflat în închisoare după condamnarea pentru viol și agresiuni sexuale, a transmis că este nevinovat. Informația a fost confirmată pentru BBC de surse guvernamentale de la Londra.

Foto: Captură YouTube Law&Crime Network

Decizia prin care Google sfidează cererea autorităților britanice privind eliminarea clipului în care Russell Brand își susține, prin intermediul soției, nevinovăția, a generat reacții puternice la Londra, unde mai mulți oficiali au afirmat că materialul este traumatizant pentru victime.

Russell Brand: „Nu sunt vinovat de infracțiunile pentru care am fost închis”

Fostul comedian execută o pedeapsă de 10 ani și jumătate de închisoare după ce a fost condamnat pentru viol și trei capete de acuzare privind agresiuni sexuale.

Controversa a izbucnit după ce soția sa, Laura Brand, a publicat duminică un videoclip pe canalul de YouTube al cuplului, în care a citit un mesaj transmis de acesta din penitenciar. În mesaj, Brand afirmă: „Nu sunt vinovat de infracțiunile pentru care am fost închis”.

Serviciul Penitenciar din Anglia și Țara Galilor a cerut eliminarea videoclipului, considerând că acesta este ofensator pentru victime și că a ajuns la un public numeros.

Ministerul Justiției a susținut demersul, argumentând că era „corect să fie solicitată eliminarea unui conținut care provoacă suferință victimelor”. Instituția a precizat însă că decizia finală aparține platformei și a subliniat că „YouTube ar trebui să elimine acest conținut”.

În replică, Google a transmis pentru BBC că este „la curent cu noul conținut și echipele noastre îl investighează”.

Compania a amintit că a luat deja măsuri împotriva lui Russell Brand în urmă cu mai mulți ani.

„Am suspendat canalul lui Russell Brand din Programul de Parteneriat YouTube în septembrie 2023. Canalul nu a mai putut fi monetizat pe YouTube de atunci”, a precizat Google.

Presiuni din partea Guvernului

Purtătorul de cuvânt al premierului britanic a declarat că șeful Guvernului consideră că „publicul a auzit destul de la Russell Brand” și că victimele acestuia „merită acum să aibă liniște din partea lui”.

Întrebat dacă întregul canal YouTube al lui Brand ar trebui eliminat, reprezentantul premierului a răspuns: „Sperăm și avem încredere că vor face ceea ce trebuie”.

Potrivit BBC, Google a argumentat că videoclipul nu încalcă regulile platformei, motiv pentru care solicitarea de eliminare a fost respinsă.

Posibile modificări legislative

Fosta ministră britanică pentru protecția victimelor, Jess Phillips, a declarat că Executivul nu are instrumentele legale necesare pentru a obliga platforma să elimine videoclipul.

Phillips a sugerat că autoritățile ar putea analiza adoptarea unei noi legislații privind siguranța online, afirmând că apariția unor influenceri cu audiențe uriașe în situația lui Brand reprezintă o provocare nouă pentru autorități.

Mesajul din închisoare, investigat

Între timp, autoritățile penitenciare verifică dacă Russell Brand a încălcat regulile de detenție prin transmiterea mesajului. Downing Street a calificat intervenția drept „în mod clar revoltătoare” și a reamintit că deținuților le este interzis să facă declarații care provoacă suferință victimelor.

Secretarul pentru Justiție, Alex Norris, a anunțat că situația este analizată „de urgență”, iar eventualele sancțiuni ar putea include suspendarea temporară a accesului la telefon sau monitorizarea directă a convorbirilor.

Videoclipul contestat și contul de YouTube al lui Russell Brand sunt în continuare disponibile online. De asemenea, rămâne activ și contul său de pe platforma X, unde ultimul mesaj public a fost postat pe 11 noiembrie.