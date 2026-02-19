search
Joi, 19 Februarie 2026
Video Soldații ruși se împușcă între ei pentru a obține despăgubiri. „Călăul”, colonelul acuzat că a coordonat frauda

Publicat:

Un nou scandal de corupție zguduie armata rusă, după ce anchetatorii au descoperit o presupusă schemă prin care zeci de militari și-ar fi provocat răni prin împușcare pentru a încasa compensații financiare. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 200 de milioane de ruble, echivalentul a circa 2 milioane de euro. 

Soldați ruși FOTO: getty images
Soldați ruși FOTO: getty images

Ancheta este coordonată de Comitetul de Investigații al Rusiei și îl vizează pe locotenent-colonelul Konstantin Frolov, cunoscut sub indicativul „Călăul”, un ofițer decorat și anterior promovat în materiale de propagandă oficială.

Potrivit anchetatorilor, Frolov și un alt comandant din cadrul Brigada 83 Gardă de Asalt Aerian ar fi orchestrat o schemă în care peste 30 de soldați și cadre medicale s-ar fi împușcat deliberat pentru a se încadra la despăgubirile acordate pentru răni suferite pe front, potrivit dailymail.

Schema ar fi funcționat în baza unui decret semnat de Vladimir Putin în noiembrie 2024, care prevede plata a 3 milioane de ruble pentru răni grave și 1 milion de ruble pentru răni ușoare.

Ancheta susține că acest stimulent financiar a fost exploatat sistematic, iar comandanții ar fi cerut o parte din sumele încasate.

Un parașutist citat în mărturiile din dosar ar fi declarat că sistemul funcționa simplu: „Te rănim, ne dai un milion, pleci în concediu medical și rămâi cu două milioane”.

Un alt militar a afirmat că „banii determină totul” în armată și că, pentru unii, războiul a devenit o afacere.

Într-un interviu acordat publicației The New York Times dintr-un centru de detenție din Moscova, în 2025, Frolov nu a negat existența unor nereguli privind plățile pentru răni, însă a respins acuzațiile privind auto-mutilarea.

El a susținut că ar fi fost vorba despre manipularea evidențelor medicale și despre raportarea acelorași răni ca fiind produse în incidente diferite, ceea ce ar fi permis obținerea mai multor compensații. „Nu consider că a fost fraudă”, a afirmat el.

Ofițerul este judecat pentru fraudă, luare de mită și trafic de arme, după ce a recunoscut că a luat unele arme drept „suveniruri”. Potrivit documentelor din instanță, acesta ar fi încheiat un acord preliminar cu procurorii, echivalent cu o recunoaștere a vinovăției, ceea ce i-ar putea reduce pedeapsa.

Acuzații de reglări de conturi

Frolov susține că este transformat în țap ispășitor pentru a proteja conducerea militară superioară. El a acuzat comandanții de rang înalt că au trimis trupele în asalturi de tip „mașină de tocat carne” și a sugerat că urmărirea sa penală este o formă de represalii pentru criticile formulate.

„Țara care m-a numit erou mă ține acum într-o cușcă”, a declarat acesta în fața instanței, în august 2024.

Brigada 83, cu baza în apropiere de Vladivostok, a mai fost asociată cu alte cazuri de corupție.

Potrivit publicației citate, un fost comandant, colonelul Artem Gorodilov, este judecat separat pentru „fraudă la scară largă”. El a condus anterior un regiment acuzat de procurorii ucraineni că ar fi comis cel puțin 40 de crime de război în timpul ocupației din Bucha.

Corupție sistemică în armată

Cazul Frolov nu este unul izolat. Cel puțin 12 generali și oficiali militari de rang înalt au fost puși sub acuzare în ultimii ani pentru fapte de corupție.

Analistul Pavel Luzin, senior fellow la Center for European Policy Analysis, a descris corpul ofițeresc rus drept „demoralizat și degradat”.

La rândul său, Tatiana Stanovaya, de la Carnegie Russia Eurasia Center, consideră că astfel de scandaluri pot avea implicații politice serioase.

„Când oamenii profită de tragedie, de un război considerat sacru pentru Putin, se creează muniție politică pentru alte grupuri din interiorul sistemului”, a spus aceasta.

Procesul său urmează să se încheie luna viitoare. 

