Marți, 17 Februarie 2026
Adevărul
Ucrainenii au profitat de întreruperea comunicațiilor Starlink pentru a lansa contraatacuri într-o zonă aprig disputată a frontului

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Forțele ucrainene au lansat o serie de atacuri oportuniste în mai multe sectoare ale frontului, profitând de întreruperea comunicațiilor prin Starlink utilizate de unitățile ruse. Potrivit rapoartelor militare și de pe teren făcute publice luni, operațiunile au dus la recucerirea a 11 sate și au forțat trupele ruse să se retragă în zone-cheie, în special în regiunea Zaporojie, relatează Kyiv Post.

image

Câștiguri majore în apropiere de Hulyaipole

Cele mai importante avansuri au avut loc în weekend în sectorul Zaporojie, în apropierea orașului Hulyaipole. Unități ucrainene de arme combinate — infanterie, vehicule blindate și echipe de drone — ar fi eliberat cinci sate de-a lungul unui front de 30 de kilometri.

Ofensiva a împins forțele ruse peste râul Haichur, important din punct de vedere tactic, și a restabilit controlul ucrainean asupra unui teritoriu ocupat de trupele Moscovei încă de la sfârșitul verii.

Relatări de presă ucrainene și chiar fluxuri de informații ale unităților militare au raportat că formațiuni de luptă veterane ale Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) s-au concentrat în acest sector la începutul lunii februarie pentru a lansa atacuri împotriva unei serii de sate din regiunea Zaporojie, situate între orașele din prima linie Hulyaipole și Pokrovsk.

Presa ucraineană a relatat că ai multe formațiuni, inclusiv brigăzile de asalt aerian de elită 82 și 95, precum și regimentele 33 și 475 Infanterie, au condus atacurile.

Regimentul 225 Asalt și-a confirmat implicarea, anunțând pe Telegram că trupele sale au curățat fortificații rusești din apropierea a două sate și susținând că au ucis 40 de soldați ruși într-o singură zi de lupte. Această cifră nu a putut fi verificată independent.

Platforme militare ruse au raportat, de asemenea, participarea regimentelor ucrainene 210 și 225 Asalt, precum și a Regimentului 24 Asalt „Aidar”. Unitățile ucrainene ar fi utilizat tancuri americane M1A1 Abrams și vehicule de luptă pentru infanterie suedeze CV-90 pentru a alunga trupele ruse din cinci așezări.

Întreruperea comunicațiilor, factor decisiv

Atât surse ucrainene, cât și ruse au confirmat că dezactivarea recentă a terminalelor Starlink penru trupele rusești aafectat semnificativ capacitatea operațională a trupelor ruse. Măsura, atribuită companiei americane SpaceX, ar fi lăsat unitățile ruse din zona atacurilor fără posibilitatea de a face schimb de informații, forțându-le să se bazeze pe comunicații radio VHF, vulnerabile la bruiaj.

Întreruperea serviciului ar fi dezactivat și vehiculele terestre fără pilot utilizate de ruși pentru logistică. În consecință, trupele au fost nevoite să recurgă la vehicule convenționale — inclusiv motociclete și ATV-uri — pentru transportul alimentelor, muniției și evacuarea răniților, crescând expunerea la atacurile cu drone ucrainene.

Zone confirmate și contestate

Până luni, rapoartele ucrainene confirmau recucerirea localităților Vidradne, Verbove, Prydorojnie și Ternuvate. Bloggerii militari ruși au relatat că luptele continuau în unele zone, în special în jurul Verbove.

Avansuri mai mici au fost raportate și în apropierea satului Mahdalynivka, lângă autostrada Zaporojie–Vasîlivka, confirmate prin imagini video cu drone publicate de Regimentul 33 Asalt. Câștiguri teritoriale au fost semnalate și în sectorul Harkiv, lângă Sviatohirsk, precum și în regiunea Donețk, în apropiere de orașul Ceasiv Iar.

Analiști independenți în domeniul securității au descris aceste câștiguri drept semnificative din punct de vedere tactic.

Analiști independenți au notat că terenul câștigat de Ucraina în aproximativ cinci zile de lupte – inversând efectiv avansul rus în acel sector, realizat în trei-patru luni cu prețul unor pierderi grele- reprezintă o ascendență clară pentru forțele de la Kiev.

Konrad Muzyka, directorul Rochan Consulting, a afirmat că aceste progrese, deși locale, au evidențiat vulnerabilități în densitatea forțelor ruse în anumite sectoare.

„Ceea ce vedem acum este un succes tactic clar al Ucrainei și un eșec notabil al Rusiei”, a scris Muzyka într-o analiză publicată pe 14 februarie. El a subliniat că forțele ruse nu au reușit să transforme trecerea anterioară peste râul Haichur într-un cap de pod durabil și par să fi fost nepregătite pentru contraatacurile ucrainene.

Analistul militar francez Clément Molin a caracterizat atacurile drept operațiuni locale de „curățare”, menite să consolideze pozițiile defensive înaintea unei posibile ofensive ruse de primăvară. „Ucraina nu încearcă să străpungă frontul — se grăbește să se consolideze”, a declarat Molin.

Grupul independent de cercetare OSINT DeepState a confirmat avansuri limitate ale forțelor ucrainene, dar a avertizat că situația rămâne fluidă și că controlul asupra satelor recucerite nu este încă pe deplin consolidat.

Moscova confirmă luptele, dar contestă amploarea pierderilor

Ministerul rus al Apărării a confirmat că forțele ucrainene au inițiat operațiuni ofensive pe un front de 60 de kilometri în sectorul Hulyaipole, susținând însă că toate atacurile au fost respinse și că trupele ucrainene nu au reușit să consolideze pozițiile ocupate.

Totuși, mai mulți bloggeri militari pro-Kremlin au oferit o imagine mai nuanțată. Mikhail Zvinciuk, autorul popularului blog Rybar, a descris o „situație dificilă”, menționând confruntări intense de-a lungul râului Haichur și pătrunderi ucrainene în mai multe localități. El a recunoscut că, deși unitățile ruse nu au fost complet alungate, luptele sunt grele și susținute.

.„Mai devreme au avut loc operațiuni de tip raid, iar acum inamicul acționează mai masiv, iar localnicii raportează o concentrație mare de artilerie [ucraineană].

Platforma naționalistă rusă Țargrad a admis existența unor câștiguri ucrainene și a criticat conducerea militară pentru subestimarea capacității de luptă a Kievului, susținând însă că Rusia rămâne în avantaj și că situația nu reprezintă o înfrângere strategică.

„Situația în zona de grupare „Est” este dificilă. Inamicul încearcă să pătrundă în spațiile dintre punctele noastre apărate, profitând de ceață și de faptul că coordonarea între unități s-a deteriorat”, se arată în raport. 

Victorie tactică, incertitudine strategică

Deși analiștii avertizează că avansurile sunt localizate și pot fi reversibile, câștigurile rapide — care au anulat în câteva zile progresele ruse realizate în luni de lupte — reprezintă unul dintre cele mai importante succese tactice ale Kievului din ultimele luni.

Rămâne de văzut dacă Ucraina va reuși să își consolideze controlul asupra satelor recucerite și să transforme aceste progrese în avantaje operaționale pe termen lung, în contextul în care ambele părți se pregătesc pentru noi confruntări în lunile următoare.

