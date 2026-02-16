Un recrut rus în unitatea de drone Rubicon s-a predat armatei ucrainene

Un fost operator de drone în unitatea de elită rusă Rubicon a dezertat din armata rusă și s-a predat forțelor ucrainene prin intermediul proiectului guvernamental „Vreau să trăiesc”, relatează Kyiv Post.

Soldatul rus Miroslav Simonov a declarat pentru proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc” că a luat această decizie din cauza a ceea ce a descris ca fiind presiuni psihologice și abuzuri sistemice în cadrul armatei ruse.

El spune că a fost silit să se înroleze pentru a scăpa de acuzații penale.

„Am fost dus la secția de poliție locală, unde anchetatorii mi-au spus să aleg: fie să-mi satisfac stagiul militar obligatoriu – ca ulterior să fiu eventual recrutat pentru război – fie să servesc ca voluntar într-o unitate în care servește și tatăl meu: Compania de Logistică din regiunea Briansk”, a spus Simonov.

După o instruire de câteva săptămâni pentru trupe de asalt, acesta a fost repartizat într-o unitate de drone și detașat în regiunea ocupată Luhansk, alăturându-se unei companii speciale de drone din cadrul Armatei a 20-a a Rusiei.

Acolo, a primit în principal de sarcini în spatele frontului și a urmat un curs de scurtă durată de operare a dronelor quadcopter Mavic.

Ulterior, Simonov a fost recrutat în unitatea de elită dedicată forțelor de drone Rubicon, echipată cu aparate avansate, care operează în general departe de linia frontului, fiind finanțată și supravegheată de serviciile militare rusești, potrivit oficialilor ucraineni.

El a descris atmosfera din cadrul unității ca fiind deosebit de dură, marcată de presiune psihologică abuzuri verbale și amenințări cu transferul în unități de asalt „de carne” pentru infracțiuni minore.

Indiferență față de victimele civile

După un antrenament suplimentar, Simonov a fost detașat lângă Kupiansk, unde a primit rolul de tehnician de drone. El a spus că un momentul de cotitură pentru el a fost atunci când o dronă a fost lansată cu coordonatele greșite și a lovit o femeie de 20 de ani, care a suferit răni grave.

„Am fost martor la sprijin din partea comandamentului pentru cei care au făcut asta. Asta m-a înfuriat și m-a speriat în același timp”, a spus Simonov.

Într-o conversație ulterioară, operatorul dronei în cauză a ignorat victimele civile, explicându-i lui Simonov că în orașele de pe front nu mai sunt civili, ci doar „soldați ucraineni sau oameni care lucrează pentru ei”.

Soldatul rus a spus că incidentul l-a șocat și l-a motivat să fugă. A încercat să treacă granița în Kazahstan, falsificând documentele de identitate, însă a fost reținut și trimis înapoi pe front ca infanterist de asalt.

Ulterior, a contactat proiectul „Vreau să trăiesc”, care l-a ghidat în siguranță către pozițiile din Ucraina.

Proiectul „Vreau să trăiesc” este administrat de către Cartierul General de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război din Ucraina și este susținut de Direcția Principală de Informații (HUR).

Proiectul pune la dispoziție o linie telefonică directă și un canal Telegram pentru soldații ruși și aliați, pentru ca aceștia să se poată preda în siguranță. Guvernul ucrainean spune că celor care se predau în acest fel li se respectă drepturile în temeiul dreptului internațional, inclusiv al Convențiilor de la Geneva.

Simonov spune că își dorește acum să lupte de partea Ucrainei.

„Nu mi-au distrus doar mie viața, ci și viețile multor altor oameni. Vreau să vă apăr casa”, a spus el.