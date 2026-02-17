search
Adrian Cioroianu, la Interviurile Adevărul, de la ora 12.00

Rusia lovește Odesa și mai multe regiuni din Ucraina cu câteva ore înaintea negocierilor de pace de la Geneva

Armata rusă a lansat, în noaptea de luni spre marți, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, vizând orașul Odesa și regiunea Dnipropetrovsk, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de negocieri de pace programate la Geneva.

Rușii au lovit din nou Odesa/FOTO:X
Armata rusă a lansat, în noaptea de luni spre marți, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, vizând orașul Odesa și regiunea Dnipropetrovsk, cu doar câteva ore înaintea unei noi runde de negocieri de pace programate la Geneva.

Potrivit autorităților ucrainene, drone rusești au atacat Odesa și zonele învecinate, provocând pagube infrastructurii civile și energetice. Două persoane au fost rănite.

Un aparat fără pilot a lovit un etaj superior al unui bloc de locuințe. Alte atacuri au avariat depozite și o stație de service auto, două mașini fiind distruse.

Compania energetică DTEK a anunțat că infrastructura energetică a orașului a suferit „daune devastatoare”.

„Pagubele sunt extrem de grave. Va fi nevoie de mult timp pentru a readuce echipamentele în stare de funcționare”, a transmis compania, precizând că prioritatea este restabilirea alimentării cu energie pentru infrastructura critică. Echipele intervin la fața locului pentru îndepărtarea dărâmăturilor și limitarea consecințelor atacului.

Atacuri combinate în est și centru

Regiunea Dnipropetrovsk a fost vizată de un atac combinat cu rachete, drone, artilerie și bombe aeriene. În orașul Dnipro au fost avariate o întreprindere privată, clădiri administrative, locuințe și autoturisme.

O unitate industrială a fost lovită în Krivoi Rog, iar în districtul Kamianske au fost raportate pagube la clădiri rezidențiale. În aceste zone nu au fost anunțate victime.

Și regiunile vestice ale Ucrainei au fost ținta atacurilor, evaluările privind amploarea distrugerilor fiind încă în curs.

Canale ucrainene de monitorizare militară au susținut că majoritatea rachetelor lansate asupra infrastructurii critice au fost interceptate. Potrivit acestora, peste 70% dintre rachete și o parte semnificativă a dronelor ar fi fost doborâte de sistemele de apărare antiaeriană, de grupuri mobile de foc și de aviația de vânătoare. Doar lovituri izolate ar fi atins țintele stabilite.

Negocieri reluate la Geneva

Atacul are loc în ajunul celei de-a treia runde de negocieri programate la Geneva, în perioada 17–18 februarie.

Delegația ucraineană a ajuns deja în Elveția. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a confirmat că discuțiile vor începe marți și că Kievul este pregătit pentru negocieri „substanțiale” privind securitatea și aspectele umanitare, reiterând obiectivul unei păci durabile.

Anterior, cele două părți s-au întâlnit de două ori la Abu Dhabi. Înaintea noii runde, Moscova și-a modificat componența delegației, numindu-l la conducerea acesteia pe Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus Vladimir Putin.

Atacurile nocturne, lansate în pragul negocierilor, subliniază contrastul puternic dintre dinamica de pe front și eforturile diplomatice aflate în desfășurare.

Oprirea Starlink ar fi ajutat armata Ucrainei să elibereze un teritoriu de 200 km pătrați în doar câteva zile

Armata ucraineană ar fi reușit, în doar câteva zile, să elibereze aproximativ 200 de kilometri pătrați de teritoriu, profitând de întreruperea accesului trupelor ruse la sistemele de comunicații Starlink, potrivit unor relatări din presa ucraineană și internațională.

Citește și: 18 ofițeri ruși, uciși într-un atac de sabotaj în sudul Ucrainei, susține Kievul. Ucraina atacă instalațiile petroliere rusești din Bașkortostan

Este vorba despre cea mai amplă recucerire de teritoriu de la contraofensiva din 2023 încoace.

La începutul lunii februarie, comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, declara că, pe anumite sectoare ale frontului, un sfert dintre confruntări sunt generate de acțiuni ofensive ale unităților ucrainene. Potrivit acestuia, aceste operațiuni mențin trupele ruse sub presiune constantă, le provoacă pierderi și împiedică înaintarea acestora.

Postul France 24 a relatat că, în intervalul 11–15 februarie, forțele ucrainene ar fi eliberat 201 kilometri pătrați de teritoriu, beneficiind de oprirea terminalelor Starlink utilizate de armata rusă.

Suprafața este aproape echivalentă cu cea ocupată de Rusia în luna decembrie și reprezintă, potrivit acelorași surse, cel mai mare teritoriu recuperat de Ucraina după contraofensiva din 2023.

Probleme de comunicații în rândul trupelor ruse

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) susțin că aceste contraatacuri ucrainene ar fi fost posibile pe fondul blocării recente a accesului forțelor ruse la Starlink. Conform unor bloggeri militari ruși, citați de ISW, întreruperea ar fi generat probleme serioase de comunicații, comandă și control pe câmpul de luptă.

Pentru armatele moderne, sistemele de comunicații prin satelit sunt esențiale. Ele permit coordonarea rapidă a unităților, transmiterea în timp real a informațiilor și ajustarea operațiunilor. O întrerupere bruscă poate duce la confuzie, întârzieri în transmiterea ordinelor și chiar la incidente de „foc prietenesc” – situații în care unități ale aceleiași armate ajung să se atace între ele din cauza lipsei de coordonare.

Operațiuni în estul regiunii Zaporojie

Potrivit France 24, teritoriile ar fi fost recucerite la aproximativ 80 de kilometri est de Zaporojie, într-o zonă unde forțele ruse ar fi înregistrat progrese din vara trecută. Surse ucrainene sugerează că ar putea fi vorba despre sectorul din jurul orașului Guliaipole.

Totuși, potrivit hărții interactive realizate de DeepState, avansul menționat nu era, cel puțin până recent, reflectat oficial în datele publice.

Pe 4 februarie, toate terminalele Starlink aflate în posesia trupelor ruse ar fi fost dezactivate. Presa ucraineană a relatat că, în urma acestei măsuri, sistemele de comandă ale armatei ruse ar fi fost grav afectate. În anumite sectoare, atacurile ar fi fost temporar suspendate, iar în rândul trupelor ar fi apărut episoade de haos, panică și creșterea numărului de incidente de foc prietenesc.

Informațiile nu au fost confirmate independent, iar amploarea exactă a impactului rămâne dificil de verificat în condiții de război.

