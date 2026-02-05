Strategia Ucrainei de a ucide 50.000 de soldați ruși pe lună, semn de încredere sau indicator al vulnerabilității?

Kievul a propus o nouă strategie de a face războiul insuportabil pentru Rusia, și anume să crească numărul victimelor lunare ale armatei ruse de la un prag maxim de 35.000 de soldați la 50.000. CNN analizează raționamentul din spatele acestei strategii citând analiști, militari și un fost oficial ucrainean.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a însărcinat pe noul său ministru al apărării să crească pragul victimelor rusești de la peste 35.000 de soldați, câte au făcut forțele ucrainene în decembrie, la 50.000. Asta ar trebui făcut cu prioritate, a sugerat el.

Faceți în așa fel încât prețul războiului să devină insuportabil, astfel încât să impuneți pacea prin forță. Așa a descris Mihailo Federov sarcina pe care a primit-o de la Zelenski în prima sa conferință de presă în calitate de ministru al apărării.

Faptul că Rusia suferă pierderi umane uriașe în război nu este o noutate. Potrivit celei mai recente estimări, 1,2 milioane de ruși au fost uciși, răniți, sau dați dispăruți de la invazia la scară largă în Ucraina - cel mai mare număr de victime suferit de o putere militară majoră de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

„Datele sugerează că Rusia nu câștigă”, au scris autorii raportului.

Poate că este adevărat, dar în timp ce înalți oficiali din Ucraina, Rusia și Statele Unite se pregătesc pentru următoarea rundă de discuții directe, miercuri, Abu Dhabi, ar fi o greșeală ca susținătorii Ucrainei să se lase cuprinși de entuziasm.

„Scoaterea în evidență a numărului uriaș de victime rusești este un indicator al faptului că strategia principală a Ucrainei este diminuarea numărului de soldați ai Rusiei. Dar avem nevoie de mai mult decât atât dacă dorim să împingem dinamica războiului într-o direcție mai bună”, a declarat un fost oficial ucrainean pentru CNN.

O strategie care pune într-o nouă lumină negocierile de pace

Pe de o parte, concentrarea asupra acestor cifre oferă o nouă perspectivă asupra refuzului Ucrainei de a renunța la Donețk ca parte a unui acord de pace cu Rusia.

Raționamentul Kievului e simplu: puțini ucraineni se îndoiesc că Putin are un alt scop decât subjugarea totală a Ucrainei. Așadar, de ce ar ceda teritorii pe gratis în condițiile în care Ucraina se așteaptă să ucidă sute de mii de soldați ruși, mai ales atâta vreme cât Moscova însăși continuă să încerce să ia cu forța regiunea Donețk?

Soldații ucraineni dețin aproximativ 20% din regiunea estică, care include orașe puternic fortificate precum Kramatorsk și Sloviansk. Cele mai recente estimări ale Institutului pentru Studiul Războiului arată că ar putea mai dura 18 luni până când Rusia ar reuși să o cucerească în întregime.

În aceste scenariu, continuă raționamentul Kievului, dacă acei soldați ruși nu sunt uciși, vor rămâne pe teritoriul ucrainean ocupat, gata să reia războiul, dintr-o poziție mai avantajoasă, imediat ce Kremlinul va fi inventat un pretext în acest sens.

Foarte puțini din Ucraina se așteaptă ca Putin să renunțe la revendicările teritoriale, iar majoritatea și-au pierdut încrederea că președintele american Donald Trump va face presiuni astfel încât acesta să dea înapoi.

„În ciuda faptului că guvernul negociază cu bună-credință, mulți cred că întregul proces are scopul de a-și asigura sprijinul guvernului SUA”, a declarat fostul oficial ucrainean.

„Oamenii sunt extrem de sceptici în ceea ce privește procesul de negociere.”

Sistemul de puncte contra ucideri, pus sub semnul întrebării

Ryan O'Leary, care a condus o unitate internațională de voluntari numită Chosen Company a iscat o dezbatere aprinsă după ce și-a prezentat argumentele împotriva acestei strategii într-o postare pe rețelele de socializare .

El a contestat mecanismul de „puncte electronice”, prin care unitățile ucrainene câștigă puncte pentru fiecare soldat rus ucis sau echipament distrus. Punctele sunt folosite pentru achiziții de echipamente, iar în plus, potrivit Ministerului Apărării, armata colectează o multitudine de informații ce permite țării să contureze planuri mai eficiente de luptă.

Principalul său argument este că aceste stimulente prioritizează atacurile împotriva țintelor de infanterie în locul celor împotriva logisticii rusești - cum ar fi vehiculele și centrele de comunicații, precum și a echipajelor de drone rusești din spate - care ar avea mai mult impact.

„Războiul cu drone nu se rezumă la cine lovește mai mulți soldați astăzi... Adâncimea operațională este locul unde se decid războaiele. Dacă inamicul poate deplasa combustibil, muniție, drone, echipaje și vehicule de reparații la 10 până la 40 km în spatele liniei fără teamă, are controlul asupra adâncimii, chiar dacă pierde de 5 ori mai mulți oameni în tranșee”, a scris O'Leary pe X.

Prin acest comentariu, O'Leary punctează două provocări structurale cheie cu care se confruntă Ucraina.

În primul rând, în tehnologia dronelor, tacticile operaționale și contramăsurile, Rusia a recuperat terenul pierdut și este foarte posibil să fie în avantaj.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Oleksandr Karpiuk, ofițer de recunoaștere aeriană în cadrul Brigăzii 59 de Asalt Separate, a scris că Ucraina nu a reușit să profite de avantajul său inițial în acest domeniu, în special prin faptul că nu a diversificat numărul de frecvențe radio utilizate de dronele sale pentru transmiterea semnalelor.

În plus, scrie Karpiuk, echipajele de apărare aeriană tactică ale Rusiei au fost mult îmbunătățite, iar Moscova continuă să beneficieze de pe urma unui rol de lider în dezvoltarea dronelor cu fibră optică, care sunt impermeabile la contramăsurile electronice ale Ucrainei.

Problema deficitului de infanterie

Rob Lee de la Institutul de Cercetare a Politicii Externe estimează că sunt mai puțin de zece soldați ucraineni de infanterie pe kilometru de front De asemenea, estimează că majoritatea brigăzilor au cel mult 10% din totalul personalului lor în infanterie. În mod normal, ar trebui să fie peste 30%.

Lee a declarat pentru KI Insights, o unitate de informații strategice susținută de Kyiv Independent, că până și aceste cifre au fost suficiente pentru a împiedica o străpungere majoră din partea forțelor rusești, care au reușit doar progrese mici, incrementale.

Însă într-un război în care dronele - nu infanteria - contează cel mai mult, deficitul de echipaje de drone al Ucrainei este cel mai presant, în special în bătălia cheie pentru adâncime operațională - distrugerea țintelor aflate la până la 40 de kilometri în spatele liniei de luptă.

Șeful Forțelor de Vehicule Aeriene Fără Pilot (UAV) ale Ucrainei, Robert Brovdi, a declarat săptămâna trecută că este necesară o triplare a numărului de operatori de drone. Doar 30% din linia frontului - de peste 1200 km - este acoperită în prezent, a scris el pe pagina sa de Facebook.

În prezent, multe depind acum de capacitatea Kievului aborda problema forței de luptă și de a recâștiga avantajul tehnic al Ucrainei, asigurându-se în același timp că atinge obiectivele lui Zelenski.

„Dacă nu rămânem constant cu un pas înaintea rușilor în ceea ce privește tehnologia și tactica de luptă, nu pot spune că avem șanse prea mari de a ieși învingători”, a avertizat fostul oficial ucrainean.