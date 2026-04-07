Concediată după 20 de ani de muncă. O casieră „uita” să scaneze unele produse

O casieră dintr-un supermarket din Modena, Italia, care lucra acolo de două decenii, a fost concediată după ce a omis să înregistreze mai multe obiecte în casa de marcat. Produsele în cauză – o strecurătoare și o tigaie wok – aveau o valoare totală de doar 30,52 euro, potrivit Corriere di Bologna.

Femeia a contestat decizia în instanță, însă Tribunalul din Modena a dat câștig de cauză angajatorului, considerând că gestul a fost deliberat și a încălcat relația de încredere necesară pentru funcția sa. În plus, casiera a fost obligată să plătească cheltuieli de judecată de 1.500 de euro.

Potrivit deciziei tribunalului, angajata a repetat același gest de două ori, mutând strecurătoarea și tigaia de pe banda transportoare și apropiindu-le de corpul său pentru a împiedica citirea codurilor de bare. Înregistrările camerelor de supraveghere video au arătat clar că aceasta a continuat acțiunea chiar și după ce nu a auzit semnalul sonor al cititorului și nu a văzut produsele afișate pe monitor.

Doar la finalul tranzacției, un agent de pază a constatat neînregistrarea celor două articole. Restul cumpărăturilor au fost scanate corect și nu au existat alte probleme în activitatea casierei.

Judecătorii au subliniat că nu valoarea produselor a fost motivul principal al concedierii, ci intenția angajatei de a manipula tranzacția și de a încălca regulile. Tribunalul a concluzionat că „gestul a fost deliberat, afectând în mod direct încrederea angajatorului în corectitudinea muncii casierei”.

Acest caz face parte dintr-o serie de situații similare din Europa. La începutul anului, un angajat italian a fost concediat pentru că a luat un rest de 1,6 euro de la un automat de cafea, iar în Londra, un angajat și-a pierdut locul de muncă, după ce a oprit un hoț să fure ouă de ciocolată.

Pentru femeia din Modena, decizia tribunalului marchează finalul unei cariere de peste 20 de ani într-un supermarket, demonstrând cât de strict pot fi aplicate regulile în comerțul cu amănuntul, chiar și pentru gesturi care par minore.