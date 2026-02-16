Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii

Un tânăr român în vârstă de 27 de ani, angajat casier la un han din Unken (districtul Zell am See), este cercetat în Austria, după ce a sustras din casa de marcat sume colosale, timp de mai mulți ani.

Potrivit autorităților austriece, prejudiciul total se ridică la aproximativ 200.000 de euro, bani acumulați prin manipularea încasărilor pe parcursul mai multor ani. Bărbatul s-a angajat în localul din Unken în 2018, iar în primul an de activitate își însușea zilnic aproximativ 1.000 de euro din încasări, au stabilit anchetatorii, potrivit portalului austriac Heute.at.

Pe parcursul anilor, până în 2026, românul ar fi reușit să fure aproximativ 200.000 de euro. Doar în 2026, sumele deturnate ar fi ajuns la 38.000 de euro. În urma investigațiilor, cetățeanul român și-a recunoscut faptele în fața polițiștilor. Acesta a invocat dependența gravă de jocuri de noroc ca fiind principalul motiv care l-a împins să recurgă la acest gest. În prezent, tânărul este cercetat în stare de libertate, pe numele său fiind depusă o plângere penală pentru delapidare.

Cazul a atras atenția și în contextul altor infracțiuni similare comise de români în Austria, cum ar fi fuga cu peste 200.000 de euro după spargerea unui seif.

În Austria, furtul este infracțiune conform Codului Penal și atrage sancțiuni diferite, în funcție de gravitatea faptei. Furtul simplu poate fi pedepsit cu închisoare de până la 5 ani sau amendă, conform Secțiunii 242 din Codul Penal austriac.

În cazuri considerate deosebit de grave — de exemplu, când sunt implicate circumstanțe agravante sau încălcări complexe — legea prevede pedepse cu închisoare între 3 luni și 10 ani.