Nivelul râurilor Europei a scăzut la minime istorice. Căldura de peste patruzeci de grade paralizează transporturile, energia și agricultura pe continent

Rinul, Dunărea și Po au atins niveluri record de scăzute, pe fondul valurilor de căldură care afectează Europa. Situația a dus deja la restricții de navigație, oprirea unor fabrici auto și pune sub semnul întrebării funcționarea unei centrale nucleare din Ungaria.

Râul Rin a atins niveluri record de scăzute în mai multe localități din Germania și Țările de Jos, în timp ce valurile de căldură prelungite continuă să afecteze Europa.

Săptămâna trecută, la Köln, în vestul Germaniei, precum și la Lobith, punctul unde Rinul trece din Germania în Țările de Jos, au fost înregistrate cele mai scăzute niveluri de apă de la începutul măsurătorilor. Alte fluvii europene majore, cu funcții importante pentru transport, industrie și agricultură, au înregistrat de asemenea niveluri record de scăzute, printre care Dunărea — care traversează zece țări — și râul Po, din Italia.

Potrivit Observatorului European al Secetei, condițiile de secetă au rămas stabile și critice în cea mai mare parte a Europei, agravându-se în regiunea central-vestică a continentului la mijlocul lunii iulie. Valurile de căldură vor continua cel puțin încă o săptămână, temperaturile urmând să depășească 40 de grade Celsius în numeroase state din centrul și sudul Europei.

Potrivit Sistemului german de Informare privind Nivelurile Scăzute ale Apei (NIWIS), la finalul lunii iulie, 44% dintre stațiile de măsurare de pe Rin și 78% dintre cele de pe Dunăre înregistraseră niveluri extrem de scăzute ale apei.

Impact economic asupra transportului fluvial

Rinul, care izvorăște din Alpii elvețieni și se varsă în Marea Nordului, este una dintre cele mai aglomerate căi navigabile din Europa. Scăderea nivelului apei a generat îngrijorări privind posibilele consecințe economice ale limitării navigației și transportului naval.

Vineri, adâncimea navigabilă în punctul critic de la Kaub, în apropiere de Koblenz, a atins minimul istoric de 25 de centimetri, înregistrat anterior în 2018, înainte de a înregistra o ușoară revenire luni. Stația de măsurare de la Kaub, situată în vestul Germaniei, reprezintă un indicator esențial al navigabilității Rinului, deoarece determină gradul de încărcare permis pentru navele de marfă.

Martin Wolters, reprezentant al Autorității pentru Căi Navigabile și Transport Naval de pe Rin, a declarat pentru postul german WDR că, deși o suspendare totală a transportului naval pe Rin este puțin probabilă, vor fi necesare măsuri de precauție, precum distribuirea încărcăturii pe un număr mai mare de nave, pentru a reduce greutatea acestora. Potrivit lui Wolters, această situație ar putea duce, în timp, la creșterea costurilor de transport și la blocaje în lanțurile de aprovizionare.

Un comerciant de mărfuri a declarat pentru Reuters că, la un anumit punct, încărcăturile devin prea mici pentru a mai fi rentabile, iar proprietarii de nave încep să se teamă de posibile avarii ale ambarcațiunilor.

Noul ministru german al transporturilor, Steffen Bilger, s-a reunit joi pentru o conferinţă specializată la Bonn în care să abordeze măsurile atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung. Renania de Nord-Westfalia vrea să creeze un comitet național de criză. Potrivit unei analize a Ministerului Mediului din această ţară, Germania a pierdut 60.000 milioane de metri cubi de apă în ultimii 25 de ani.

Potrivit cifrelor Agenției Federale pentru Hidrologie, râurile germane înregistrează în prezent niveluri scăzute de apă care, în unele cazuri, sunt periculoase. Rinul este deosebit de important pentru transportul cerealelor, mineralelor, cărbunelui și produselor petroliere. Potrivit experților, de obicei nu există o închidere a navigației în Rin, dar aceste minime istorice au repercusiuni. În multe locuri, navele pot naviga doar cu o încărcătură redusă, ceea ce duce la blocaje, costuri de transport crescute și timpi de livrare mai lungi. Ca urmare, au fost paralizate în principalele sectoare industriale, cum ar fi industria chimică, a oțelului și a petrolului, au fost paralizate, afectând întreaga economie germană. Institutul German de Economie (IW) avertizează că creşterea PIB-ului ar putea fi cu 0,4 puncte procentuale mai mică decât s-a prevăzut până acum.

Ministerul Transporturilor a încurajat de mult timp adaptarea navelor de marfă, astfel încât acestea să poată fi mai bine utilizate în condiții de apă scăzută pentru a evita, pe cât posibil, transferul traficului către șosea. În acest moment, nu toate sectoarele sunt afectate în mod egal. În plus față de navele de marfă, fluxul scăzut al Rinului cauzează probleme și turismului de pasageri și navigație.

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Criză energetică pe Dunăre, în Serbia și România

Săptămâna trecută, nivelul Dunării a scăzut la cel mai redus punct din ultimii 30 de ani în mai multe țări, printre care Serbia și România, situație care a adus singura centrală nucleară din Ungaria în pragul opririi complete. Facilitatea funcționează în prezent la capacitate redusă, iar autoritățile monitorizează dacă va fi necesară scoaterea sa completă din funcțiune.

Seceta de pe Dunăre afectează grav și alimentarea cu energie electrică în Serbia și România. Serbia și-a redus producția centralelor pe cărbune din cauza lipsei de apă necesare sistemelor de răcire, în timp ce România a efectuat o detonare controlată a unei formațiuni stâncoase de pe malul Dunării, pentru a crește debitul de apă către centrala nucleară de la Cernavodă.

Două fabrici auto din România, operate de Dacia și Ford, au convenit să întrerupă producția pentru mai mult de două săptămâni, în vederea reducerii consumului de energie electrică.

Nivel istoric minim și pentru râul Po, în Italia

Cel mai lung râu al Italiei, Po, a atins la finalul lunii iulie un nivel istoric minim în apropierea orașului Cremona, din nordul țării. Autoritățile italiene au ridicat nivelul de alertă privind seceta la gradul "ridicat" pe întreaga vale a râului Po, iar experții au avertizat cu privire la posibile perturbări ale aprovizionării cu apă potabilă.

Reducerea debitului la vărsarea râului Po a determinat, de asemenea, pătrunderea apei sărate dinspre mare în albia fluviului, afectând ecosistemul local și provocând probleme serioase fermierilor care folosesc apa din Po pentru irigarea culturilor.

Între timp, volumul de mărfuri transportate la Rotterdam – cel mai mare port maritim din Europa – la Rin a scăzut în fiecare săptămână de la începutul lunii iulie și este cu 10% sub normal, a declarat un purtător de cuvânt al portului. "Afectează nu doar o singură regiune, așa cum am văzut în trecut, ci întregul peisaj european", a declarat Alessandro Armenia, analist energetic la compania de analiză a mărfurilor și de date Kpler, pentru Reuters. „Având în vedere dinamica actuală, înseamnă că fie vom vedea pene de curent, fie va trebui să investim mult mai mult.”

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Nu numai că nivelul râurilor scade, ci și apele subterane. Agricultura germană se confruntă cu pierderi de culturi și ecosisteme întregi sunt în pericol. În plus, spun experții, riscul unor incendii devastatoare este, de asemenea, în creștere. Unele regiuni reacționează deja la situație cu măsuri stricte. Munchen a interzis recent locuitorilor săi să folosească apa în anumite scopuri, cum ar fi irigarea peluzelor și curților private, umplerea piscinelor și a fântânilor private, precum și spălarea mașinilor în afara tunelurilor comerciale de spălare. Nerespectarea interdicțiilor poate duce la amenzi de până la 50.000 de euro.

Legătura cu schimbările climatice

Un studiu recent realizat de cercetătorii grupului World Weather Attribution a constatat că nu există o tendință clară, pe termen lung, de reducere a precipitațiilor în cea mai mare parte a Europei. Cercetătorii au precizat însă că schimbările climatice cauzate de activitatea umană determină o creștere a evaporării apei, ca urmare a temperaturilor mai ridicate, ceea ce face condițiile de secetă mai probabile.

Vremea caldă și uscată a determinat, de asemenea, o creștere a cererii de apă pentru uz casnic, agricol și industrial. Perioadele prelungite de secetă pot afecta și nivelul lacurilor, cu implicații asupra disponibilității resurselor de apă dulce.

Serviciul european pentru schimbări climatice Copernicus a precizat că seceta din Europa din 2022 a contribuit la intensificarea incendiilor de vegetație, care, la rândul lor, au generat emisii de carbon peste media obișnuită.