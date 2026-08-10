Seceta scade dramatic nivelul Rinului. Germania sancționează risipa de apă cu amenzi de 50.000 de euro

Germania se confruntă cu secetă pe fondul temperaturilor extrem de ridicate, iar luni seara, 10 august, nivelul Rinului a ajuns la doar 66 de centimetri, cu un centimetru mai puțin decât în ziua precedentă, când fusese deja atins un nivel record. În München, autoritățile au impus măsuri de economisire a apei, inclusiv interdicția de a spăla mașinile acasă, încălcarea regulilor putând fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de euro.

Navele ar putea continua să circule chiar și în aceste condiții, însă cu încărcături mai mici, transmite Federația Transportului Fluvial din Germania, potrivit Brabands Daglbad.

„Navigăm atât timp cât acest lucru este posibil din punct de vedere fizic și în condiții de siguranță”, a declarat directorul adjunct Fabian Spiess pentru postul de televiziune ZDF.

Dacă nu va ploua între timp, companii de transport fluvial precum HGK Shipping, care operează aproximativ 300 de nave, ar putea fi nevoite să își reducă sau chiar să își oprească activitatea.

Thilo Schaefer, economist la Institutul Economiei Germane, descrie situația drept „gravă”.

„Rinul este o arteră esențială pentru transportul de mărfuri în Germania”, a declarat Schaefer pentru ZDF.

Între timp, landul Renania de Nord-Westfalia solicită măsuri.

„Avem nevoie, pe termen scurt, de un grup național de lucru pentru măsuri menite să îmbunătățească situația transporturilor”, a declarat ministrul Transporturilor, Oliver Krischer (Verzii). El dorește să colaboreze cu celelalte landuri.

În unele localități din Saxonia Inferioară, fermierilor și cetățenilor li s-a interzis să preia apă din surse publice, inclusiv pentru umplerea piscinelor și udarea plantelor.

În München, locuitorii sunt îndemnați să economisească apa, iar spălarea mașinii acasă este interzisă, încălcarea regulilor putând fi sancționată cu amenzi de până la 50.000 de euro.

„Lipsa apei este o prostie pentru mine. Există o cantitate infinită de apă. Nu-mi pasă de interdicții și amenzi”, a declarat o motociclistă în vârstă de 50 de ani pentru publicația Die Zeit.

Nivelul râului Isar din München poate părea normal, însă orașul își ia apa potabilă din pânza freatică, al cărei nivel a scăzut îngrijorător. Germania are nevoie de ploi abundente, iar precipitațiile prognozate pentru marți și miercuri nu ar fi suficiente pentru refacerea nivelurilor apelor.