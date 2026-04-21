Rusia își intensifică atacurile cibernetice în Europa cu ajutorul inteligenței artificiale, avertizează Olanda

Rusia recurge la inteligența artificială pentru a-și accelera atacurile cibernetice asupra Europei, a avertizat marți serviciul de informații militare al Olandei, care a adăugat că amenințarea este de așteptat să crească.

„Capacitățile Rusiei sunt în creștere. Actorii ruși pot executa atacuri cibernetice într-un ritm ridicat. Acest lucru se datorează, în parte, faptului că își pot automatiza parțial atacurile, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale”, a transmis Serviciul de Informații și Securitate al Apărării din Olanda (MIVD) în raportul său anual pentru 2025, potrivit POLITICO.

Avertismentul vine într-un moment deosebit de tensionat pentru comunitatea de securitate cibernetică.

Un nou model de inteligență artificială, extrem de puternic, dezvoltat de compania Anthropic, numit Mythos — despre care se teme că ar putea depăși performanțele umane în identificarea și exploatarea vulnerabilităților software — îi îngrijorează pe experți.

Aceștia avertizează că, odată disponibil pe scară largă, modelul ar putea oferi actorilor malițioși o capacitate fără precedent de a penetra infrastructuri IT critice. În prezent, dezvoltatorii limitează accesul la un grup restrâns de companii tehnologice și organizații nenumite, în timp ce evaluează riscurile de securitate.

Inteligența artificială le permite hackerilor să acționeze mai rapid și la o scară mai mare decât metodele tradiționale, reducând la câteva secunde procese care înainte necesitau ore de muncă manuală și permițând desfășurarea simultană a mai multor atacuri asupra unui număr mai mare de ținte.

De asemenea, inteligența artificială generativă face posibilă crearea unor emailuri de tip phishing extrem de convingătoare, clonarea vocilor și realizarea de videoclipuri deepfake capabile să păcălească mecanismele de securitate bazate pe intuiția umană.

În același timp, specialiștii în securitate cibernetică folosesc, la rândul lor, inteligența artificială pentru a monitoriza rețelele și a identifica comportamente suspecte mult mai rapid decât ar putea-o face un analist uman.