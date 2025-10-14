search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Serviciul MI5 din Marea Britanie lansează un avertisment rar către politicieni

Publicat:
Ultima actualizare:

Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public către parlamentari, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, relatează Reuters.

FOTO MI5
FOTO MI5

Avertismentul vine la o săptămână după ce procurorii au declarat că au fost nevoiţi să renunţe la procesul împotriva a doi britanici acuzaţi de spionaj în favoarea Chinei, întrucât guvernul britanic nu a furnizat dovezi precum că Beijingul reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale.

MI5 a avertizat politicienii şi personalul acestora să fie atenţi la spioni care încearcă să obţină informaţii de la ei prin şantaj sau atacuri de phishing, cultivând relaţii pe termen lung şi profunde cu ei sau făcând donaţii pentru a le influenţa deciziile, potrivit news.ro.

„Când state străine fură informaţii vitale din Marea Britanie sau manipulează procesele noastre democratice, ele nu doar că ne afectează securitatea pe termen scurt, ci erodează fundamentele suveranităţii noastre”, a declarat directorul general al MI5, Ken McCallum.

MI5 a îndemnat politicienii să „ţină evidenţa interacţiunilor sociale ciudate”, inclusiv cererile frecvente de întâlniri private, precum și să fie atenți la cazuri de „flattery” (flatare) evidentă.

În comentariul care însoţeşte sfatul adresat membrilor parlamentului, McCallum a adăugat: „Toţi cei care citesc acest ghid sunt profund preocupaţi de rolul pe care îl joacă în democraţia britanică. Luaţi măsuri astăzi pentru a o proteja – şi pentru a vă proteja pe voi înşivă”.

Spioni chinezi în Marea Britanie

În ianuarie 2022, MI5 a trimis o alertă cu privire la avocata Christine Lee, susţinând că aceasta s-a „implicat în activităţi de interferenţă politică” în Regatul Unit în numele Partidului Comunist Chinez. Avertismentul a fost distribuit parlamentarilor de către preşedintele Camerei Comunelor, care a declarat că MI5 a descoperit că Lee „a facilitat donaţii financiare către parlamentari în funcţie şi aspiranţi la funcţia de parlamentar în numele unor cetăţeni străini cu sediul în Hong Kong şi China”.

Lee a dat ulterior în judecată MI5 în încercarea de a-şi reabilita numele, dar a pierdut procesul.

Cu toate că premierul britanic Keir Starmer a încercat să dezgheţe relaţiile cu China de la preluarea mandatului, anul trecut, Londra şi Beijingul au schimbat în repetate rânduri acuzaţii de spionaj, serviciile de securitate britanice avertizând asupra tentativelor Chinei de a se infiltra în comunităţile politice şi de afaceri.

În cazul procesului abandonat, ambasada Chinei la Londra a precizat într-un comunicat: „Am subliniat încă de la început că acuzaţia potrivit căreia China ar fi instruit persoanele britanice relevante să „fure informaţii secrete britanice” este în totalitate fabricată şi reprezintă o calomnie răuvoitoare, pe care o respingem cu fermitate”.

Europa

