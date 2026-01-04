Video El este tânărul român de 18 ani care și-a pierdut viața în incendiul devastator din Crans-Montana. Mama lui este din Rovinari

Un tânăr român de 18 ani, Guillaume Oana, se află printre victimele incendiului devastator care a izbucnit în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana.

Originar din județul Gorj, Guillaume avea dublă cetățenie și locuia în Elveția împreună cu tatăl său, după divorțul părinților. Mama sa este din Rovinari, iar adolescentul venea frecvent în oraș. În ultima perioadă, se afla în grija tatălui său, potrivit gorjexpress.

Guillaume a fost dat dispărut imediat după eveniment, părinții săi făcând numeroase apeluri pe rețelele de socializare în speranța că acesta s-ar fi putut salva sau ar fi fost internat neidentificat într-un spital.

Duminică, 4 ianuarie 2026, autoritățile elvețiene au finalizat procesul de identificare, confirmând oficial că tânărul român nu a supraviețuit.

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat decesul, iar Ambasada României la Berna rămâne în contact cu familia îndoliată.

De asemenea, președintele Nicușor Dan, și-a exprimat pe Facebook regretul profund după ce s-a confirmat decesul tânărului român în incendiul din stațiunea elvețiană Crans-Montana.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a scris acesta

Elveția va marca o zi de doliu național vineri, 9 ianuarie, ca urmare a incendiului din noaptea dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, soldat cu 40 de morți și 119 răniți, a anunțat președintele țării, Guy Parmelin, citat de AFP.

Autoritățile elvețiene au anunțat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, suspectați de omucidere prin neglijență, leziuni corporale prin neglijență și incendiu prin neglijență.