Video „Te iubesc mai mult decât orice”. Ultimul mesaj al unui adolescent care și-a pierdut viața în incendiul devastator de la Crans-Montana

Un adolescent care și-a pierdut viața în incendiul tragic de la barul Le Constellation, din Crans-Montana, a transmis în ultimele momente un mesaj cutremurător mamei sale: „La mulți ani, mamă, te iubesc mai mult decât orice”.

Tragedia a curmat viețile a 40 de persoane, iar tânărul de 17 ani, cunoscut pentru altruismul și implicarea sa în cauze caritabile, rămâne în amintirea celor apropiați ca un adolescent plin de viață, curajos și generos, cu vise mari și un suflet nobil.

Trystan Pidoux era admirat de familie și prieteni pentru inteligența, sensibilitatea și simțul puternic al dreptății. Părinții săi îl descriu ca pe un adolescent cu carismă, loial și un zâmbet inconfundabil.

„Trystan ar fi fost un avocat sau politician născut. Își iubea prietenii și mereu îi punea pe ei pe primul loc”, au declarat părinții săi, pentru Tages-Anzeiger.

Încă din copilărie, Trystan a arătat dorința de a ajuta pe ceilalți. La școala primară, ajuta colegii cu dizabilități să se integreze și nu ezita să fie de ajutor în orice situație, fie că era vorba de curățenie sau de sprijin direct.

„Trystan găsea mereu o cale să facă bine”, spune nașul său.

Tânărul era pasionat de matematică, electronică, tir cu arcul și arte marțiale. De asemenea, îi plăcea să repare electronice și să experimenteze, fiind curios și inventiv.

Trystan avea mulți prieteni din întreaga lume – Finlanda, Mexic, Mauritania – pe care îi considera ca pe propria familie. „Întotdeauna era acolo pentru prietenii săi și îi punea pe ei înaintea sa. Era de încredere în orice situație, mereu punctual și responsabil”, spune mama sa.

În dimineața de Revelion, tânărul nu a avut nicio șansă în incendiul care a devastat barul Le Constellation. Ultimul său mesaj este către mama sa: „La mulți ani, mamă, te iubesc mai mult decât orice. Spune tuturor celorlalți că o iubesc.”

Patruzeci de persoane din șapte țări diferite și-au pierdut viața în incendiul devastator. Dintre acestea, 26 aveau între 14 și 18 ani. Unele victime au fost arse dincolo de posibilitatea recunoașterii și au putut fi identificate doar prin analize ADN. Printre victime este și un tânăr român de 18 ani. 116 răniți, cei mai mulți dintre ei în stare gravă, se află în prezent sub tratament în spitale din străinătate.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă penală împotriva cuplului Moretti, aceștia fiind acuzați de omor din neglijență, vătămare corporală din culpă și provocare neglijentă a unui incendiu.

Jacques Moretti a fost reținut de poliție după un prim interogatoriu, din cauza riscului de fugă, în timp ce soția sa rămâne în libertate.

Ancheta continuă pentru a stabili toate cauzele care au dus la această tragedie de proporții.