Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de persoane, a fost pus în libertate, în timp ce 70 dintre cei 116 răniţi sunt încă internaţi în spital

Proprietarul barului din Crans-Montana, unde în noaptea de Revelion 40 de persoane au murit, iar alte 116 au fost rănite, a fost pus în libertate.

Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului unde a avut loc tragedia/FOTO: X
Jacques şi Jessica Moretti, proprietarii barului unde a avut loc tragedia/FOTO: X

Jacques Moretti, coproprietar al barului La Constellation, împreună cu soția sa, a fost pus în libertate vineri, 23 ianuarie, după ce a stat două săptămâni în arest preventiv, în urma unei decizii a tribunalul cantonului Valais.

Pe 9 ianuarie, Moretti a fost plasat în arest preventiv, iar tribunalul a confirmat această măsură pentru o perioadă inițială de trei luni, însă avocatul lui Jacques Moretti a depus o cerere de eliberare condiționată, acceptată după plata unei cauțiuni de 215.000 de euro, oferită de o persoană apropiată familiei, care a dorit să rămână anonimă.

Deşi a fost eliberat, Jacques Moretti are interdicția de a părăsi Elveția, obligația de a preda toate documentele de identitate și de a se prezenta zilnic la un post de poliție, notează Reuters.

Privarea de libertate fusese cerută cu insistență de avocații familiilor victimelor, care şi-au manifestat nemulţumirea faţă de modul în care autoritățile cantonale au gestionat întreaga procedură, în special în ceea ce privește libertatea acordată cuplului de fracezi care deţine barul.

Potrivit proceselor-verbale citate de mai multe surse media franceze și elvețiene, Jacques Moretti a declarat anchetatorilor că, imediat după incendiu, a descoperit că o „ușă de serviciu” era încuiată din interior.

De asemenea, autoritățile locale din Crans-Montana au recunoscut că nu s-au efectuat inspecții de siguranță și incendiu la bar din 2019, ceea ce a provocat indignarea familiilor victimelor și a ridicat semne de întrebare privind responsabilitatea legală a proprietarilor și a autorităților locale.

Incendiul care a izbucnit în noaptea de Revelion în stațiunea elvețiană Crans-Montana s-a soldat cu 40 de morți și 116 răniți, dintre care 70 sunt în continuare internați. Tragedia a fost provocată de lumânări cu artificii folosite în interiorul barului.

Europa

