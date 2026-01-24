S-au dat drept Regele Belgiei pentru a escroca mai mulți demnitari. Infractorii au folosit imagini video create cu inteligența artificială

Mai mulţi escroci care s-au dat drept regele Belgiei au încercat să obțină sume de bani de la demnitari străini şi directori de companii, folosind emailuri, apeluri telefonice şi chiar înregistrări video generate cu ajutorul inteligenței artificiale. În caz, a fost deschisă o anchetă.

Începând cu anul 2025, persoane necunoscute au uzurpat identitatea regelui Filip, a şefului său de cabinet, Vincent Houssiau, dar şi a generalului major Stéphane Dutron, şeful Serviciului general de Informaţii şi Securitate, arată anchetatorii.

Escrocii au contactat victimele prin telefon, email sau WhatsApp, invocând diverse pretexte pentru a solicita bani.

Ţintele erau alese în funcţie de legăturile acestora cu familia regală belgiană, fiind vizate familii apropiate Curţii, demnitari străini şi directori de companii. În primă fază, suspecţii au cerut bani sub pretextul unei operaţiuni de eliberare a unor jurnalişti belgieni presupus captivi în Siria, relatază The Brussels Times.

Potrivit parchetului, majoritatea celor contactaţi şi-au dat seama rapid că este vorba despre o înşelătorie. Totuși, există un singur caz a fost efectuat un transfer de bani.

După o perioadă fără tentative, la începutul lunii ianuarie 2026 a fost semnalată o nouă serie de fraude, de această dată îndreptate către directori de companii belgiene. Escrocii au introdus un element nou: invitații la convorbiri video, în care apăreau imagini ce ar fi fost generate cu inteligența artificială pentru a crea impresia că interlocutorul este chiar regele.

De asemenea, mai mulţi oameni de afaceri au primit invitaţii false la un presupus dineu de gală, pentru care li se solicitau donaţii sau sponsorizări. În realitate, nu există niciun eveniment.

Ancheta este desfăşurată de Parchetul federal din Belgia, împreună cu structurile specializate ale poliţiei federale. Potrivit justiţiei belgiene, citată de AFP, în acest caz a fost deschisă o anchetă de către parchetul federal.