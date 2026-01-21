Avertisment MAE pentru românii din Belgia: Proteste sindicale, transport paralizat timp de șase zile

Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia că, în perioada 25–30 ianuarie 2026, sunt anunțate acțiuni sindicale de protest care vor afecta transportul feroviar și transportul public.

Potrivit MAE, protestele vor avea impact asupra rețelei feroviare SNCB și a transportului public operat de compania TEC, în special în regiunea valonă.

Autoritățile recomandă cetățenilor români să se informeze din timp și să consulte actualizările publicate de operatorii de transport pe site-urile oficiale: www.belgiantrain.be și www.letec.be.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 53 38, +32 (0) 2 344 16 58, +32 (0) 2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, cu program permanent.

Pentru situații dificile sau de urgență, este disponibil și telefonul de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 49 742 86 63.