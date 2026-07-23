Acuzații grave la adresa echipajului Ryanair în cazul pasagerului care era să fie aspirat prin hubloul avionului

Compania aeriană Ryanair susține că personalul său a făcut o „treabă fenomenală”, dar soția bărbatului aspirat prin hubloul avionului afirmă că pasagerii l-au salvat.

S-a afirmat că echipajul Ryanair nu a intervenit pentru a ajuta un pasager atunci când acesta a fost pe punctul de a fi aspirat printr-un geam care s-a spart în timpul zborului.

Ljubiša Karović, în vârstă de 61 de ani, din Serbia, a leșinat de mai multe ori după ce a fost tras prin fereastra spartă în timpul unui zbor de la Salonic, Grecia, către un aeroport din apropierea orașului München, pe 9 iulie, scrie The Telegraph.

Soția sa, Svetlana Grković, care era așezată cu trei rânduri în spate, s-a grăbit să-l ajute în momentul în care fereastra s-a spart și măștile de oxigen au căzut din tavanul cabinei.

Ryanair a insistat că echipajul de cabină a făcut o „treabă fenomenală” în gestionarea incidentului în care a fost implicat Karović, înainte de a declara pentru publicația citată că desfășoară o anchetă oficială.

Cu toate acestea, femeia a afirmat că soțul ei a fost salvat de ceilalți pasageri – și nu de echipajul de cabină.

Ea a declarat pentru The Guardian: „M-am repezit și eu acolo. Niciun membru al echipajului de cabină nu a ajutat. Au fost pasagerii. Un bărbat, cred că era albanez, s-a comportat incredibil. A făcut tot ce a putut să-l tragă înăuntru și apoi a încercat să blocheze fereastra, mai întâi cu o geantă care a fost imediat aspirată afară și apoi cu o valiză, ceea ce a funcționat. Îi suntem veșnic recunoscători.”

Se crede că bărbatul a fost „pe jumătate înăuntru și pe jumătate afară din avion” timp de până la două minute.

El a spus: „Mi s-a spus că am leșinat de două ori, și încă o dată în interiorul avionului, și că fața mi s-a umflat și s-a deformat pentru scurt timp din cauza presiunii și a curentului de aer. Soția mea îmi amintește de asta.”

Vasilis Tsiaras, avocatul lui Karović, a declarat că clientul său „a fost la un pas de moarte”.

Avocatul a adăugat: „Când cabina a pierdut presiunea, a fost aruncat pe fereastră de la piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion cu destinația Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. A privit moartea, acea altă lume, și s-a întors.”

Avocatul a mai declarat: „Nu avem nicio plângere împotriva pilotului, care a respectat protocoalele de siguranță și a gestionat situația foarte bine. Clientul meu a leșinat de două sau trei ori, o dată în afara aeronavei, când a fost parțial aspirat pe fereastră, și de două ori în interior, când, din nou, și-a pierdut cunoștința. În niciun moment echipajul de cabină nu s-a oferit să-l ajute. Ceilalți pasageri au fost cei care s-au mobilizat și i-au dat apă lui Ljubisa.”

El a adăugat că compania aeriană nici măcar nu i-a contactat pe victimă sau pe soția sa pentru a le oferi vreun ajutor. În schimb, a contactat fiul lor, cel care rezervase zborurile, în legătură cu reprogramarea zborurilor.

Într-o declarație pentru The Guardian, compania aeriană a precizat: „Imediat ce aeronava a coborât la o altitudine sigură, echipajul de cabină s-a ocupat de domnul Karović și i-a acordat asistență, mutându-l pe alte locuri (lângă soția sa) și asigurându-se că un medic aflat la bord stă alături de ei până la aterizarea în siguranță a aeronavei la Salonic. De asemenea, au luat măsuri pentru ca asistența medicală să fie pregătită la aterizarea la Salonic.”

Bărbatul a fost externat din spital în această săptămână și poartă un guler cervical.

Medicii i-au spus că va trebui să-l poarte timp de șase săptămâni, după care vor decide dacă este necesară o intervenție chirurgicală.

Acesta a declarat că ar trebui să primească despăgubiri, în loc de „e-mailuri axate pe reprogramarea zborului”.

De asemenea, i-a îndemnat pe ceilalți pasageri să își poarte întotdeauna centura de siguranță, adăugând: „Am avut noroc. Încă mă dor capul și gâtul, dar sunt în viață. Poate că a contat centura de siguranță, faptul că eram încă prins în ea. Dar poate că e vorba de destin. Cred în Dumnezeu și Îi mulțumesc în fiecare zi.”