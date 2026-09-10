Gafă în platforma E-Sănătatea Mea, unde o persoană cu dizabilități s-a ales cu statutul de „handicapată”. Reacția CNAS

O tânără diagnosticată cu imunodeficiență primară a avut surpriza să constate că are statul de „Asigurat. Handicapat” în momentul înscrierii în platforma E-Sănătatea Mea.

Platforma E-Sănătatea Mea Foto: Captură imagine portal

O femeie care și-a ajutat fiica să se înregistreze pe noua platformă E-Sănătatea Mea, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a avut surpriza să-i apară statusul „Asigurat. Handicapat”.

În mod normal, în platforma E-Sănătatea Mea, în contul fiecărui utilizator înscris apare statutul „asigurat” sau „neasigurat”, precum și „stare asigurat”, care poate fi salariat, pensionar, elev, student etc.

Persoanele încadrate în grad de handicap beneficiază automat de asigurare de sănătate, fără plata contribuției.

În urma acestei situații, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a emis un comunicat de presă în care precizează că formularea este greșită și regretabilă, fiind rezultatul exclusiv al unei erori tehnice de afișare a unei categorii din nomenclatorul sistemului informatic.

„Regretăm această situație și ne cerem scuze tuturor persoanelor afectate prin formularea afișată. Comunicarea instituțiilor publice, inclusiv prin intermediul platformelor digitale, trebuie să respecte demnitatea tuturor categoriilor sociale și să nu aducă atingere niciunei persoane sau categorii sociale. Am dispus corectarea de urgență a acestei formulări, astfel încât informația prezentată utilizatorilor portalului să utilizeze un limbaj adecvat și respectuos față de persoanele cu dizabilități”, a precizat Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Lansată cu promisiunea unui acces simplu la istoricul medical și serviciile decontate, platforma e-Sănătatea Mea s-a lovit încă din prima zi de probleme tehnice. Utilizatorii reclamă erori la autentificare și înregistrare, iar experimentul „Adevărul” s-a blocat la verificarea identității prin ROeID.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat marți, 1 septembrie, platforma națională „E-Sănătatea Mea”, cu promisiunea că va oferi un punct unic de acces pentru pacienții care doresc să își consulte istoricul medical, să vizualizeze decontările și să interacționeze electronic cu sistemul de asigurări de sănătate.

Pe hârtie, platforma, care include 12 module funcționale, este gândită ca un instrument alternativ pentru utilizarea serviciilor medicale, iar utilizarea sa este opțională.