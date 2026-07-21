„Explozia este ceea ce îmi amintesc”. Mărturia pasagerului Ryanair care a supraviețuit după ce a fost aproape aspirat din avion

La 11 zile de la incidentul petrecut la bordul avionului Ryanair, Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, a povestit momentele dramatice prin care a trecut și urmările cu care a rămas. Bărbatul, care a fost parțial aspirat prin geamul aeronavei, crede că centura de siguranță pe care o purta în acel moment i-ar fi putut salva viața, relatează The Guardian.

Ljubisa Karović, un om de afaceri sârb, se afla pe locul 11F și dormea atunci când geamul de lângă el s-a spart. Acesta povestește că zgomotul puternic care a precedat momentele de panică încă îl împiedică să doarmă.

„Explozia este ceea ce îmi amintesc. Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii ca să dorm”, a povestit acesta.

Bărbatul a suferit arsuri și vânătăi la brațul drept, axilă și piept, iar capul și gâtul continuă să îl doară. Medicii i-au recomandat să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni, după care vor stabili dacă are nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Sunt norocos. Nu-mi amintesc multe, iar capul și gâtul încă mă dor, dar sunt în viață. Ar fi putut fi centura de siguranță, faptul că eram încă prins în ea. Dar poate că este destinul. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi”, a declarat Karović.

A rămas cu capul și brațul în afara avionului

Avocatul său, Vasilis Tsiaras, susține că bărbatul a fost aspirat prin geam de la piept în sus în momentul în care cabina a pierdut presiunea și și-a pierdut imediat cunoștința.

Incidentul s-a produs la o altitudine de aproximativ 15.000 de picioare, echivalentul a circa 4.570 de metri, în timp ce aeronava se deplasa cu peste 600 km/h.

Karović se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său.

Soția sa, Svetlana, se afla trei rânduri mai în spate și își amintește momentul în care geamul s-a spart, măștile de oxigen au coborât, iar diferite obiecte au început să zboare prin cabină.

Potrivit acesteia, ceilalți pasageri au intervenit pentru a-l ține pe bărbat și pentru a-l împiedica să fie aspirat complet în exterior, scrie The Guardian.

„Un bărbat, cred că era albanez, a fost incredibil. A făcut tot ce a putut pentru a-l trage înăuntru și apoi a încercat să blocheze geamul, mai întâi cu o geantă care a fost imediat aspirată afară și apoi cu o valiză, iar aceasta a funcționat. Îi vom fi veșnic recunoscători”, a povestit femeia.

Momentele în care bărbatul a rămas „jumătate înăuntrul și jumătate în afara avionului” ar fi durat între un minut și jumătate și două minute.

Dispută privind intervenția echipajului

Soția pasagerului și avocatul acestuia susțin că membrii echipajului de cabină nu ar fi intervenit pentru a-l ajuta în primele momente și că ceilalți pasageri au fost cei care l-au ținut și l-au tras înapoi.

Ryanair respinge însă aceste acuzații și susține că echipajul a făcut o „treabă fenomenală”.

Compania aeriană a explicat că, în timpul depresurizării și coborârii rapide către o altitudine sigură, atât pasagerii, cât și membrii echipajului trebuie să își fixeze centurile și să folosească măștile de oxigen.

Ryanair susține că, imediat după ce aeronava a ajuns la o altitudine sigură, membrii echipajului l-au asistat pe Karović, l-au mutat pe un alt loc, lângă soția sa, și au solicitat ajutorul unui medic aflat la bord. De asemenea, ar fi fost solicitată asistență medicală pentru momentul aterizării la Salonic.

Avocatul bărbatului a precizat că nu are reproșuri la adresa pilotului, despre care spune că a respectat procedurile de siguranță și a gestionat corespunzător coborârea rapidă a aeronavei.

„Purtați întotdeauna centura de siguranță”

Karović, care călătorea frecvent cu avionul înaintea incidentului, spune că acum îi este greu să se gândească la posibilitatea de a zbura din nou.

Bărbatul consideră că ar trebui să primească și despăgubiri în urma incidentului, nu doar mesaje referitoare la reprogramarea zborului.

Întrebat ce mesaj ar transmite în urma experienței prin care a trecut, acesta a răspuns: „Asigurați-vă întotdeauna că purtați centura de siguranță. Nu vreau ca nimeni să treacă prin ceea ce mi s-a întâmplat mie”, mai notează The Guardian.