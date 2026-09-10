Tom Jones, dat afară din juriul „The Voice UK” după 13 sezoane. Artistul de 86 de ani: „Nu mai e loc pentru mine”

Sir Tom Jones nu va mai face parte din juriul emisiunii „The Voice UK”, după 13 sezoane în care a fost unul dintre mentorii show-ului. Decizia aparține postului ITV, care a anunțat că își dorește să „reîmprospăteze” formatul și să vină cu o nouă echipă de mentori.

Tom Jones Foto: Arhivă

Cântărețul galez, în vârstă de 86 de ani, a dezvăluit că nu și-a dorit să plece din emisiune și că a fost informat despre decizie abia recent, cu puțin timp înainte de debutul noului sezon.

„Ca să fiu clar, nu am vrut să părăsesc emisiunea «The Voice», deoarece îmi place foarte mult și apreciez cu adevărat publicul. ITV a luat această decizie — evident, cu ceva timp în urmă, iar eu am fost informat abia recent. Motivul invocat este o dificultate financiară legată de asigurare. Acum declară în presă că au vrut să «reîmprospăteze» emisiunea și că, odată cu noua echipă de mentori, nu ar mai fi un loc pentru mine”, a transmis artistul pe rețelele sociale.

Tom Jones a susținut că i s-a propus să rămână într-un rol mult mai puțin important, însă oferta nu l-a mulțumit.

„Îmi oferă un rol mult redus, în care aș apărea, dar fără a fi implicat efectiv de la început, iar asta nu mă încântă deloc. Așadar, singurul lucru pe care îl știu în acest moment este că nu există niciodată un moment potrivit pentru a concedia un om de 86 de ani care încă se descurcă destul de bine la ceea ce face”, a scris cântărețul.

Tom Jones a fost unul dintre mentorii „The Voice UK” încă de la debutul emisiunii, în 2012. A lipsit din juriu în anumite perioade, însă a revenit ulterior și a continuat să facă parte din echipa show-ului până în 2026.

Născut pe 7 iunie 1940, în Treforest, lângă Cardiff, Tom Jones este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți galezi. Artistul a vândut de-a lungul carierei peste 100 de milioane de discuri și a devenit celebru în anii 1960.

Cariera sa a început în formații locale, iar în 1963 a devenit solistul trupei „Tommy Scott and the Senators”. În această perioadă a fost remarcat de managerul Gordon Mills, care l-a reprezentat ulterior și i-a schimbat numele de scenă din Tommy în Tom Jones.

Primul său single, „Chills and Fever”, a fost lansat în 1964, însă nu a avut un succes major. Un an mai târziu, artistul a dat lovitura cu „It's Not Unusual”, piesă care a devenit rapid un hit.

Tom Jones s-a remarcat prin vocea sa puternică, stilul exuberant și aparițiile scenice spectaculoase. În anii care au urmat, a avut numeroase hituri și a devenit una dintre figurile importante ale muzicii pop și soul.

În 2006, regina Elisabeta a II-a l-a înnobilat pentru contribuția sa la muzică și pentru serviciile aduse Regatului Unit și Commonwealth-ului. De atunci, artistul este cunoscut oficial drept Sir Tom Jones.