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De ce s-a spart geamul avionului Ryanair-Air Malta în timpul zborului și un pasager a fost aproape aspirat afară. Un astfel de incident s-ar putea repeta?

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Un pasager a fost aproape aspirat în afara aeronavei după ce un geam al unui Boeing 737-800 s-a desprins în timpul unui zbor din Grecia.

Geamul unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului/FOTO:X
Geamul unui avion Ryanair s-a spart în timpul zborului/FOTO:X

Pentru mulți, scenariul pare desprins dintr-un film de acțiune sau dintr-un coșmar legat de zbor. Totuși, săptămâna trecută, un incident de acest tip s-a produs în realitate.

Ljubisa Karović călătorea la bordul unui zbor Ryanair operat de Malta Air, care decolase din Salonic, Grecia, când geamul aflat lângă locul său s-a desprins în timpul zborului. Forța depresurizării i-a împins capul și umerii în afara aeronavei, iar soția sa și alți pasageri au reușit să îl tragă înapoi și să îl mențină în siguranță.

Cum a fost posibil un astfel de incident și cât de probabil este să se repete?

Ce a provocat desprinderea geamului?

Ancheta este încă în desfășurare, iar autoritățile nu au stabilit cauza exactă. Potrivit relatărilor pasagerilor, geamul s-ar fi spart după ce a fost lovit de fragmente provenite din motorul drept, care ar fi suferit o avarie la aproximativ 4.900 de metri altitudine.

Ryanair a precizat că aeronava s-a întors la Salonic la scurt timp după decolare, după ce un geam al cabinei s-a desprins în timpul zborului. Autoritățile din Macedonia de Nord au declarat că avionul a schimbat direcția din cauza unei probleme la motorul drept și a depresurizării cabinei.

De ce pasagerul nu a fost aspirat complet în exterior?

Potrivit martorilor, Ljubisa Karović purta centura de siguranță, un factor esențial care i-a salvat viața.

În plus, ferestrele aeronavelor comerciale sunt relativ mici, iar corpul unui adult poate bloca parțial deschiderea creată de desprinderea geamului. De asemenea, diferența de presiune dintre interiorul și exteriorul cabinei se egalizează rapid.

„Fluxul de aer este foarte puternic la început, dar se reduce imediat ce presiunea din cabină ajunge la același nivel cu cea din exterior”, explică Jason Knight, lector în mecanica fluidelor la Universitatea Portsmouth.

Cât de frecvente sunt astfel de incidente?

Astfel de cazuri sunt extrem de rare, însă nu fără precedent.

Ultimul incident similar cunoscut a avut loc în 2018, la bordul unui zbor Southwest Airlines între New York și Dallas. O pasageră, Jennifer Riordan, a fost parțial proiectată printr-un geam spart după explozia unui motor. Deși ceilalți pasageri au reușit să o readucă în cabină, aceasta a murit ulterior din cauza rănilor, scrie The Guardian.

Primele informații privind incidentul Ryanair indică faptul că fragmente desprinse din motor ar fi spart geamul. Imagini publicate online par să arate lipsa unei pale a ventilatorului motorului, un tip de avarie asemănător cu cel produs în accidentul Southwest.

În 2024, un alt incident a atras atenția la nivel mondial, când un panou al unei uși s-a desprins în timpul unui zbor Alaska Airlines operat cu un Boeing 737 MAX. Din fericire, locurile aflate lângă deschidere erau neocupate.

Este supraviețuirea unui astfel de incident excepțională?

În cele mai multe cazuri recente, persoanele implicate au supraviețuit.

Ljubisa Karović este internat în spital, unde primește îngrijiri pentru traumatisme și răni. Soția sa a declarat că acesta a suferit sângerări la nivelul nasului și gurii, o leziune gravă la o mână și arsuri provocate de frecarea cu fluxul puternic de aer.

Invazie de țânțari într-un avion Ryanair. Pasagerii au refuzat să mai zboare: „Am crezut că mă vor mânca de vie”

Într-un incident petrecut tot în 2018, copilotul unui avion Sichuan Airlines a fost parțial proiectat în exterior prin parbrizul cabinei de pilotaj, însă a scăpat doar cu o fractură la încheietura mâinii.

Un alt caz celebru datează din 1990, când comandantul unui avion British Airways a fost ținut de picioare timp de aproximativ 20 de minute după ce parbrizul cabinei s-a desprins imediat după decolare. Deși colegii îl crezuseră mort, acesta a supraviețuit, însă cu răni grave și traume psihologice.

„Hipoxia, traumatismele fizice și cele psihologice reprezintă principalele riscuri. Este un eveniment extrem de șocant, dar supraviețuirea este posibilă”, spune Simon Bennett, pilot și director al Unității pentru Siguranță și Securitate Civilă din cadrul Universității Leicester.

Cine este cel mai expus riscului?

Cele mai vulnerabile sunt persoanele aflate lângă geamul afectat care nu poartă centura de siguranță, în special dacă dimensiunile corpului permit trecerea prin deschidere.

Pasagerii aflați pe rândurile din față și din spate beneficiază, de regulă, de o anumită protecție oferită de structura scaunelor.

„Viteza maximă a curentului de aer se manifestă chiar în dreptul geamului. Persoanele aflate foarte aproape sunt cele mai expuse, însă astfel de incidente sunt extrem de rare”, explică Jason Knight.

Cât de periculoase pot deveni aceste incidente?

Avioanele comerciale sunt proiectate pentru a rezista în cazul pierderii unui geam, însă depresurizarea bruscă poate avea consecințe grave, mai ales dacă aeronava este foarte veche sau întreținerea nu a fost corespunzătoare.

Structurile vechi pot acumula în timp microfisuri care, în condițiile unui șoc major, pot conduce la cedări structurale.

„Dacă aeronava ar fi avut o structură foarte veche, de 25–30 de ani, depresurizarea ar fi putut declanșa alte defecțiuni ascunse. În cel mai grav scenariu, fuselajul s-ar putea rupe, iar aeronava s-ar pierde în câteva secunde”, avertizează Bennett.

De ce apar astfel de accidente?

Va fi nevoie de concluziile anchetei oficiale pentru a stabili cauza exactă a incidentului de pe zborul Malta Air.

Simon Bennett atrage însă atenția asupra creșterii utilizării subcontractorilor pentru producția și întreținerea aeronavelor.

„Experiența ne arată că punctul vulnerabil este întreținerea. Atunci când aceasta este externalizată către mai mulți subcontractori, controlul calității devine mult mai dificil.”

Ce ar trebui să facă pasagerii într-o astfel de situație?

Specialiștii spun că cea mai eficientă măsură de protecție rămâne purtarea centurii de siguranță pe toată durata zborului, chiar și atunci când semnalul luminos este stins.

Pentru cei care doresc să reducă și mai mult riscul, alegerea unui loc pe culoar, în locul celui de la geam, în special în apropierea motoarelor, poate oferi un nivel suplimentar de siguranță.

Scene de groază într-un avion Ryanair: pasager aspirat parțial prin geamul spart. „Capul și umerii îi erau în afară!”

După producerea depresurizării inițiale, riscul ca alte persoane să fie aspirate în exterior în timp ce încearcă să ofere ajutor este considerat redus. Totuși, experții subliniază că, într-o situație de urgență, instrucțiunile echipajului trebuie urmate fără ezitare.

„Piloții și însoțitorii de bord sunt profesioniști pregătiți pentru astfel de situații. Urmați-le indicațiile întocmai. Iar atunci când demonstrația de siguranță este prezentată înainte de decolare, merită să îi acordați toată atenția”, spune Bennett, citat de The Guardian.

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