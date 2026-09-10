Trei nave rusești, lovite de ucraineni dintr-o singură lovitură în timpul unui atac cu drona

Armata ucraineană susține că a reușit să lovească trei nave rusești în timpul unui singur atac cu drona. Navele se aflau într-un port de la Marea Neagră. De asemenea, ucrainenii au distrus un depozit de petrol.

Navă lovită de dronă în port Foto: X

Armata ucraineană anunță că a lovit trei nave aflate în portul rusesc Novorossiisk din sud-vestul Rusiei. Potrivit Live Ukraine, este vorba despre fregata Admiral Essen, nava de debarcare Pyotr Morgunov și draga de deminare Zheleznyakov, scrie Mediafax.

Cele trei nave rusești au fost lovite simultan, susțin ucrainenii. De asemenea, ucrainenii au confirmat atacul asupra instalațiilor de depozitare a petrolului din Novorossiisk.

Navele lovite de dronă Foto: X

Ucrainenii au lovit și portul Mahacikala

Statul Major ucrainean a comentat și despre importanța atacului asupra portului rusesc Mahacikala. Acesta este singurul port adânc, fără gheață, de pe Marea Caspică și un important nod de transport.

Portul servește drept coridor Rusia-Iran, fiind folosit de Moscova pentru a ocoli sancțiunile occidentale. De exemplu, componente și drone Shahed sunt transportate din Iran către Rusia, în timp ce explozivi, piese de drone și muniție sunt transportate în direcția opusă. De asemenea, în apropiere se află o bază a Flotei Caspice ruse.

Atacul vine după o altă serie de lovituri ale Ucrainei asupra infrastructurii rusești. Kievul a anunţat miercuri că a lovit două instalaţii de gaze din Siberia de Vest, după ce dronele sale au parcurs o distanţă de peste 3.000 km.