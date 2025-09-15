search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Rușii înaintează în regiunea Zaporojie, deși susțin că duc doar o „apărare activă” . Întreruperi ale serviciului Starlink pe întreg frontul ucrainean

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Trupele ruse au obținut recent câștiguri teritoriale în zona de est a localității Stepnohirsk, situată în regiunea Zaporojie, potrivit unui nou raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). În ciuda declarațiilor oficiale rusești privind o „apărare activă” pe acest sector de front, dovezile geolocalizate analizate de experții americani indică o avansare treptată a forțelor Moscovei în apropierea orașului Orikhiv.

Soldați rusi/FOTO:Profimedia
Soldați rusi/FOTO:Profimedia

Conform ISW, în partea de vest a regiunii Zaporojie, unitățile rusești au reușit să pătrundă în zona estică a Stepnohirskului, iar în estul regiunii, bloggeri militari ruși afirmă că trupele au avansat spre vest de localitatea Obratne și spre est de Novoivanivka, inclusiv în partea estică a orașului.

Mai mult, platforma ucraineană de monitorizare DeepState a confirmat că satul Temirivka a fost ocupat de forțele ruse pe această porțiune a frontului. Cu toate acestea, ISW citează un ofițer rus care respinge informațiile privind o eventuală escaladare a prezenței militare ruse în zonă. Potrivit acestuia, acțiunile de pe frontul din Zaporojie sunt limitate la o strategie de apărare activă, în lipsa resurselor necesare pentru un atac pe scară largă.

Atacuri nocturne în satul Kușugum

În noaptea de 15 septembrie, armata rusă a efectuat cel puțin patru atacuri asupra satului Kușugum, aflat în apropierea orașului Zaporojie. Informația a fost transmisă de Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale, într-o postare pe canalul său de Telegram, unde a publicat și imagini cu distrugerile provocate locuințelor.

Una dintre lovituri a vizat zona unei asociații de grădinărit de la marginea orașului, unde o casă a fost parțial distrusă. Din fericire, conform datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Totodată, în ultimele 24 de ore, un civil a fost ucis și alți doi au fost răniți în urma atacurilor asupra districtului Polohivski. În total, 17 localități din regiunea Zaporojie au fost ținta a 607 lovituri ale armatei ruse doar în cursul zilei precedente.

Pana globală de Starlink lovește din nou frontul ucrainean

Într-un moment critic pentru trupele ucrainene aflate în prima linie, conexiunea prin rețeaua Starlink a căzut din nou de-a lungul întregului front, potrivit unui anunț făcut de comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi.

„Starlink a căzut din nou de-a lungul întregului front. Ora 07:28, Kiev”, a transmis militarul pe canalul său de comunicare. Potrivit acestuia, rețeaua a început să își revină treptat începând cu ora 08:02.

Această pană vine în contextul unor probleme globale raportate în funcționarea rețelei Starlink, inclusiv de utilizatori din afara Ucrainei. Platforma Downdetector indică începutul defecțiunilor în seara zilei de 14 septembrie, cu peste 45.000 de sesizări la nivel mondial privind întreruperi de semnal sau imposibilitatea conectării.

Este al doilea incident major în acest an care afectează funcționarea Starlink pe frontul ucrainean. În iulie, un alt incident de amploare a dus la o cădere globală a sistemului, ceea ce a ridicat serioase semne de întrebare privind reziliența rețelei în teatre de război.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Accident mortal în Bulgaria în care au fost implicate trei mașini cu numere de România
digi24.ro
image
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
stirileprotv.ro
image
Cine este CRIMINALUL care l-a înjunghiat pe temutul Auraș, în timpul măcelului de la Craiova. Înainte, rudele lui nici nu aveau voie să intre în oraș
gandul.ro
image
Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli
mediafax.ro
image
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului
libertatea.ro
image
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
digi24.ro
image
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
gsp.ro
image
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Cele mai spectaculoase ținute de la Emmy 2025. Vedetele care au atras toate privirile pe covorul roșu
antena3.ro
image
Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
observatornews.ro
image
S-a aflat! El este bărbatul care l-a ucis pe Auraș în lupta de stradă de la Craiova. Cu ce se ocupă tânărul
cancan.ro
image
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
prosport.ro
image
Ai voie să refuzi sarcinile în afara fișei postului? Ce spune Codul Muncii
playtech.ro
image
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel într-un loc pitoresc din România
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în vestiar
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Ultimă oră! Un avion s-a prăbușit în flăcări! Toți pasagerii au murit
kanald.ro
image
David Popovici a avut o singură rugăminte de ziua lui pentru toți românii. Ce a putut să ceară campionul...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
O nouă ZI LIBERĂ pentru românii cu copii în fiecare toamnă. Zile libere de Crăciun şi Revelion
romaniatv.net
image
Ministrul Apărării face declarații oficiale cu privire la plecarea românilor la războiul din Ucraina!
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”
click.ro
image
Rulouri cu scorțișoară și vanilie, rețeta care a dat gata TikTok-ul. Au o textură pufoasă, o aromă unică și o cremă catifelată. VIDEO
click.ro
image
4 zodii ce vor muta munții din loc până pe 1 octombrie. Le merge totul ca pe roate, iar dorințele li se împlinesc. Urmează o perioadă de poveste, viața lor se schimbă în bine
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (16) jpg
Trecutul lui Kate Middleton, descoperit până la ultimele secrete! Cui nu i-a convenit că mergea des în vacanțe și că muncea pentru părinți
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceauşescu în fruntea unei demonstraţii din Bucureşti pentru sprijinirea Guvernului Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie 1945 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 6/1945)
Bucureștiul anului 1945: Gărzile cetățenești, în luptă cu „răufăcătorii”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Un turist spune care sunt cele mai sigure 10 țări din Europa: „Am vizitat mai toate țările europene” România, inclusă în lista sa
image
Irinel Columbeanu, supărat pe fiica lui, Irina: „Nu am mai vorbit de ceva timp”

OK! Magazine

image
Cine este bărbatul pe care Kate Middleton l-a îmbrățișat cu atâta căldură: ce înseamnă el pentru unul dintre copiii ei

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Ce să mănânci ca să ai ficatul sănătos