Rușii înaintează în regiunea Zaporojie, deși susțin că duc doar o „apărare activă” . Întreruperi ale serviciului Starlink pe întreg frontul ucrainean

Trupele ruse au obținut recent câștiguri teritoriale în zona de est a localității Stepnohirsk, situată în regiunea Zaporojie, potrivit unui nou raport publicat de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). În ciuda declarațiilor oficiale rusești privind o „apărare activă” pe acest sector de front, dovezile geolocalizate analizate de experții americani indică o avansare treptată a forțelor Moscovei în apropierea orașului Orikhiv.

Conform ISW, în partea de vest a regiunii Zaporojie, unitățile rusești au reușit să pătrundă în zona estică a Stepnohirskului, iar în estul regiunii, bloggeri militari ruși afirmă că trupele au avansat spre vest de localitatea Obratne și spre est de Novoivanivka, inclusiv în partea estică a orașului.

Mai mult, platforma ucraineană de monitorizare DeepState a confirmat că satul Temirivka a fost ocupat de forțele ruse pe această porțiune a frontului. Cu toate acestea, ISW citează un ofițer rus care respinge informațiile privind o eventuală escaladare a prezenței militare ruse în zonă. Potrivit acestuia, acțiunile de pe frontul din Zaporojie sunt limitate la o strategie de apărare activă, în lipsa resurselor necesare pentru un atac pe scară largă.

Atacuri nocturne în satul Kușugum

În noaptea de 15 septembrie, armata rusă a efectuat cel puțin patru atacuri asupra satului Kușugum, aflat în apropierea orașului Zaporojie. Informația a fost transmisă de Ivan Fedorov, șeful administrației militare regionale, într-o postare pe canalul său de Telegram, unde a publicat și imagini cu distrugerile provocate locuințelor.

Una dintre lovituri a vizat zona unei asociații de grădinărit de la marginea orașului, unde o casă a fost parțial distrusă. Din fericire, conform datelor preliminare, nu au fost înregistrate victime.

Totodată, în ultimele 24 de ore, un civil a fost ucis și alți doi au fost răniți în urma atacurilor asupra districtului Polohivski. În total, 17 localități din regiunea Zaporojie au fost ținta a 607 lovituri ale armatei ruse doar în cursul zilei precedente.

Pana globală de Starlink lovește din nou frontul ucrainean

Într-un moment critic pentru trupele ucrainene aflate în prima linie, conexiunea prin rețeaua Starlink a căzut din nou de-a lungul întregului front, potrivit unui anunț făcut de comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi.

„Starlink a căzut din nou de-a lungul întregului front. Ora 07:28, Kiev”, a transmis militarul pe canalul său de comunicare. Potrivit acestuia, rețeaua a început să își revină treptat începând cu ora 08:02.

Această pană vine în contextul unor probleme globale raportate în funcționarea rețelei Starlink, inclusiv de utilizatori din afara Ucrainei. Platforma Downdetector indică începutul defecțiunilor în seara zilei de 14 septembrie, cu peste 45.000 de sesizări la nivel mondial privind întreruperi de semnal sau imposibilitatea conectării.

Este al doilea incident major în acest an care afectează funcționarea Starlink pe frontul ucrainean. În iulie, un alt incident de amploare a dus la o cădere globală a sistemului, ceea ce a ridicat serioase semne de întrebare privind reziliența rețelei în teatre de război.