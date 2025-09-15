search
Luni, 15 Septembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri
Zelenski, despre o întâlnire cu Putin: „Uneori este necesar”. Trump dă de înțeles că ar putea interveni

Război în Ucraina
Volodimir Zelenski a declarat în cadrul unui interviu pentru CNN că este dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin pentru discuții privind încheierea războiului, relatează The Hill, potrivit Yahoo News.

Foto afp
Foto afp

„Uneori este necesar. Chiar dacă nu ne plac fețele”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru Fareed Zakaria de la CNN, vineri, la Conferința Ialta de Strategie Europeană, la Kiev, în cadrul unui interviu difuzat duminică.

Zelenski a subliniat că un eventual acord de pace pus în discuție presupune în primul rând o înțelegere asupra unui armistițiu.

„Așadar, există o ordine a punctelor de discuție. În primul rând, trebuie să ne întâlnim cu privire la rezultatul armistițiului. El nu este pregătit pentru o întâlnire, astăzi. Este adevărat. Apoi, dacă dorește să discute despre teritorii și despre unele nebunii de ordin istoric și așa mai departe, sunt gata să vorbesc cu el. Dar nu prin intermediul americanilor, nu prin europeni. Cu sprijinul lor, da, dar nu prin intermediul lor”, a subliniat președintele ucraiean.

Luna trecută, Zelenski scria pe Telegram că respingerea de către Putin a unui acord de încetare a focului „complică situația” privind un acord de pace. În urma unei întâlniri cu Zelenski și liderii europeni la Washington, președintele american Donald Trump a declarat că un acord de încetare a focului nu este necesar drept condiție pentru o întâlnire între liderul ucrainean și omologul său rus.

Comentariile lui Zelenski de vineri au venit după ce mai multe drone rusești au fost doborâte de avioane NATO în spațiul aerian polonez marți seară.

Donald Trump dă de înțeles că ar fi dispus să intervină pentru a asigura o întâlnire Zelenski-Putin

Președintele american Donald Trump nu a exclus o întâlnire între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, dar a admis că organizarea acesteia este extrem de dificilă, relatează Fox News.

„Ura dintre Zelenski și Putin este la un nivel insuportabil. Se urăsc unul pe celălalt. Cred că vor trebui să vorbească cu mine. Vom rezolva lucrurile într-un fel sau altul. Se urăsc atât de mult, încât nu pot respira. Așa că va trebui să intervin”, a spus Trump.

Președintele american anticipează negocieri între Ucraina și Rusia, dar nu a specificat dacă acestea ar putea avea loc într-un format bilateral sau trilateral.

„Vor fi discuții, fie că le numiți summit sau pur și simplu o întrevedere. Nu contează. Dar probabil că trebuie să mă implic. Se urăsc atât de mult, încât aproape că nu pot sta de vorbă. Nu sunt capabili să vorbească unul cu celălalt”, a adăugat președintele SUA.

În urma a două runde de discuții la Istanbul, delegațiile ucraineană și rusă și-au exprimat intenția de a organiza o întâlnire între Zelenski și Putin pentru a debloca procesul de pace.

La începutul lunii septembrie, Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu liderul ucrainean, dar a propus ca Zelenski să vină la Moscova în acest scop și să fie pregătit pentru negocieri.

Președintele ucrainean a răspuns cu mult scepticism la această propunere.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a descris oferta lui Putin ca fiind neserioasă și inacceptabilă.

Între timp, presa scrie că Trump s-ar putea întâlni cu Putin în Malaezia, în marja celui de-al 47-lea summit ASEAN, relatează Rbc Ucraina.

Europa

