Zelenski anunță un nou schimb de prizonieri: 160 de militari ucraineni s-au întors acasă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, un nou schimb de prizonieri de război cu Rusia, în urma căruia 160 de militari ucraineni s-au întors acasă.

Potrivit șefului statului ucrainean, toți cei eliberați se aflau în captivitate din 2022.

Printre militarii eliberați se numără membri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Serviciului Special de Transport de Stat, ai Gărzii Naționale și ai Poliției de Frontieră.

Aceștia au luptat în apărarea orașului Mariupol și a combinatului Azovstal, dar și pe fronturile din regiunile Donețk, Luhansk, Harkov, Zaporojie, Kiev, Cernihiv și Sumî.

„Continuăm să-i aducem acasă pe ucrainenii aflați în captivitatea rusă. Mulțumesc întregii noastre echipe, care lucrează zi de zi pentru a-i readuce pe ai noștri. Le sunt recunoscător și tuturor unităților de pe front care completează «fondul de schimb» al Ucrainei și fac posibilă întoarcerea oamenilor acasă prin curajul lor”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că autoritățile verifică în continuare fiecare nume al persoanelor aflate în captivitate și că obiectivul este repatrierea tuturor, atât a militarilor, cât și a civililor.

Acesta este al treilea schimb de prizonieri anunțat de Ucraina în ultimele săptămâni. La începutul lunii iunie, autoritățile au anunțat eliberarea a 307 militari ucraineni, iar în luna mai alți 205 prizonieri au fost repatriați în urma unor schimburi cu Rusia.