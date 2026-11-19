România a primit o scrisoare de punere în întârziere din partea Comisiei Europene pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a regulilor europene privind taxarea infrastructurii rutiere. Potrivit Adevărul Financiar, notificarea a fost inclusă în pachetul de infringement anunțat joi, 19 noiembrie. Autoritățile române au la dispoziție două luni pentru a răspunde observațiilor și pentru a prezenta măsuri de remediere.

România, vizată de o procedură de infringement pentru taxele rutiere Foto: arhivă

România nu este singurul stat vizat de acest pachet. Potrivit aceleiași surse, Croația, Lituania, Portugalia, Slovenia și Slovacia au primit notificări pentru transpunerea sau aplicarea incorectă a regulilor europene. Estonia a primit o scrisoare de punere în întârziere pentru netranspunerea integrală a revizuirii directivei, în timp ce Letoniei i-a fost transmis un aviz motivat, corespunzător unei etape ulterioare a procedurii.

Ce prevăd regulile europene

Directiva Eurovignette stabilește cadrul pentru taxele calculate în funcție de distanța parcursă și pentru cele bazate pe durata utilizării drumurilor. Printre obligațiile enumerate de Comisie se numără o metodologie comună de calcul al taxelor de infrastructură pentru vehiculele grele, viniete pentru autoturisme cu perioade de valabilitate proporționale, inclusiv o variantă de o zi, și diferențierea taxelor pentru camioane în funcție de emisiile de CO₂.

Cadrul european are la bază principiile „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește” și vizează vehiculele cu cel puțin patru roți. Cele două principii leagă taxarea de folosirea infrastructurii și de impactul asupra mediului. Directiva nu privește, așadar, doar existența unei taxe de drum, ci și modul în care aceasta este calculată și diferențiată.

Pentru autoturisme, cerințele prezentate în articolul citat se referă la proporționalitatea perioadelor de valabilitate ale vinietelor și la disponibilitatea unei variante pentru o zi. În cazul vehiculelor grele, accentul cade pe metodologia de calcul a taxelor de infrastructură și pe componenta de emisii. Diferențierea în funcție de CO₂ urmărește să încurajeze operatorii de transport să utilizeze vehicule mai puțin poluante.

Aceste cerințe nu pot fi însă atribuite automat, în totalitate, dosarului României. Potrivit sursei citate, Comisia nu a precizat care dintre prevederi sunt considerate netranspuse sau aplicate incorect de autoritățile române. Notificarea nu permite, așadar, identificarea unei anumite componente a sistemului național drept motiv al procedurii.

TollRo, în același cadru european, dar fără o legătură explicită cu dosarul

Procedura intervine în contextul pregătirii TollRo. Prevăzut de Legea nr. 226/2023, sistemul introduce taxarea în funcție de distanța parcursă pentru vehiculele de transport de marfă cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone. Deși reforma se înscrie în obiectivele Directivei Eurovignette, Comisia nu a indicat întârzierile sau problemele tehnice ale TollRo drept cauză a procedurii de infringement.

Procedură de infringement împotriva României pe tema eficienței energetice

Distincția dintre cele două forme de taxare este importantă pentru înțelegerea reformei. O taxă bazată pe timp se raportează la perioada în care poate fi utilizată rețeaua rutieră, în timp ce un tarif calculat în funcție de distanță se raportează la kilometrii parcurși. Pentru categoria de vehicule de transport de marfă vizată de TollRo, schimbarea descrisă de sursa citată înseamnă trecerea la acest al doilea model, nu doar modificarea duratei de valabilitate a unei viniete.

Solicitarea de amânare nu modifică termenele legale

În septembrie, CNAIR a cerut Ministerului Transporturilor amânarea aplicării TollRo și a noului regim al rovinietei până la 1 aprilie 2027, invocând faptul că sistemul se afla încă în etapa de pilotare, relatează Adevărul Financiar. Solicitarea de amânare nu echivalează însă cu modificarea termenelor legale.

O inițiativă legislativă care urmărea mutarea unor termene la 1 aprilie 2027 a fost respinsă de Senat pe 16 noiembrie. Camera Deputaților este forul decizional, astfel că respingerea din Senat nu închide parcursul proiectului. Până la o eventuală modificare a legii, rămân aplicabile termenele din legislația în vigoare.

Data de 1 aprilie 2027 apare astfel atât în solicitarea CNAIR, cât și în inițiativa legislativă prezentată de Adevărul Financiar. Cele două demersuri nu echivalează însă cu o modificare efectivă a calendarului: cererea companiei exprimă necesitatea unei amânări, iar proiectul trebuie să parcurgă procedura parlamentară. Respingerea de către Senat nu reprezintă decizia finală, întrucât Camera Deputaților este forul decizional.

În acest context, discuția despre capacitatea tehnică de lansare a TollRo și evaluarea europeană a respectării directivei rămân două chestiuni distincte. Faptul că sistemul era încă în etapa de pilotare explică solicitarea de amânare formulată de CNAIR, dar nu dovedește, în lipsa unei precizări a Comisiei, că acesta este motivul concret al notificării adresate României.

Notificarea nu înseamnă o amendă

Scrisoarea de punere în întârziere reprezintă primul pas al procedurii de infringement. Dacă răspunsul României nu este satisfăcător, Comisia poate emite un aviz motivat, iar ulterior dosarul poate ajunge la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. O eventuală sancțiune financiară ține de etape ulterioare: notificarea actuală nu reprezintă nici o condamnare și nici nu implică obligația imediată de a plăti o amendă.

Următorul pas este, prin urmare, ca autoritățile române să răspundă în termen de două luni și să prezinte măsurile de remediere. Emiterea unui aviz motivat sau sesizarea instanței europene nu sunt prezentate drept consecințe deja decise, ci drept etape posibile dacă răspunsul nu este satisfăcător și neconformitățile persistă. În stadiul descris de sursa citată, România se află la începutul procedurii, nu în etapa executării unei sancțiuni financiare.