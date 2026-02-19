Video Rusia acuză forțele ucrainene că au lovit o rafinărie din Pskov și au atacat cu rachete orașul Belgorod

Ucraina a lovit o rafinărie din regiunea Pskov a Rusiei și ar fi lansat rachete asupra orașului rus Belgorod, provocând pene de curent în unele zone ale orașului, au relatat în noaptea de 18 spre 19 februarie canale de știri de pe Telegram și autoritățile locale.

„Din păcate, a avut loc un nou atac masiv cu rachete asupra infrastructurii energetice din orașul Belgorod. Există pagube semnificative. Observăm întreruperi parțiale ale alimentării cu energie electrică și cu agent termic, iar în prezent evaluăm situația”, a declarat târziu, pe 18 februarie, guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, potrivit Kyiv Independent.

Orașul este situat la doar 34 de kilometri de granița de nord-est a Ucrainei cu Rusia.

Potrivit canalului de știri Exilenova+ de pe Telegram, în noaptea de 19 februarie au fost raportate explozii și incendii la o rafinărie din orașul Velikie Luki, în regiunea Pskov din nord-vestul Rusiei.

Sursa: X / Anton Gerashchenko @Gerashchenko_en

Ucraina lovește în mod regulat infrastructură militară aflată în adâncul teritoriului rus, într-un efort de a diminua capacitatea de luptă a Moscovei, în condițiile în care Kremlinul își continuă războiul împotriva Ucrainei.

Kievul consideră infrastructura energetică drept o țintă militară, susținând că aceasta finanțează direct efortul de război al Rusiei.

Sursa: X / Kate from Kharkiv @BohuslavskaKate

Atacuri cu drone au vizat mai multe regiuni din Rusia în noaptea de 17 februarie, inclusiv rafinăria de petrol Ilskîi din ținutul Krasnodar, în sudul Rusiei, unde a izbucnit un incendiu de proporții în urma loviturilor raportate, potrivit Statului Major al Ucrainei, autorităților locale și relatărilor din mediul online.

Potrivit serviciilor de informații militare ucrainene, Ucraina a efectuat, în noaptea de 14 spre 15 februarie, lovituri asupra unui terminal petrolier din sudul Rusiei și asupra unui sistem rus de apărare antiaeriană din Crimeea ocupată.