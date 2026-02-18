search
Joi, 19 Februarie 2026
Cum reușește Rusia să exploateze tehnologia europeană pentru a lovi Ucraina. Experții avertizează asupra implicațiilor strategice

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Un mic senzor fabricat în Austria, proiectat pentru control precis al mișcării, a parcurs o călătorie remarcabilă prin lume înainte să ajungă pe câmpul de luptă din Ucraina. Vândut unei companii din Hong Kong, acesta a fost ulterior găsit într-o dronă Geran-2 - versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136. Faptul este revelator pentru modul în care tehnologia occidentală ajunge în continuare în sistemele de arme ale Rusiei, în ciuda sancțiunilor, relatează Kyiv Independent.

Epava unei drone Shahed in Ucraina FOTO PROFIMEDIA
Epava unei drone Shahed in Ucraina FOTO PROFIMEDIA

Senzorul austriac, fabricat în 2024 de ams-OSRAM, era destinat utilizării civile. Potrivit companiei, contractul de livrare „interzice utilizarea produsului în scopuri militare”. Totuși, documente ale serviciilor de informații ucrainene arată că senzorul a ajuns într-o dronă rusească folosită pentru atacuri în Ucraina.

„Contractele existente nu au împiedicat senzorul să ajungă în mâinile armatei ruse”, a declarat un purtător de cuvânt ams-OSRAM. Senzorul a intrat probabil în Rusia probabil printr-o companie chineză, fie prin vânzare directă, fie ca parte a unui produs exportat în Rusia.

Un destin similar a avut o bujie Bosch găsită în aceeași dronă Geran-2. Fabricată în China în 2024, aceasta a trecut granița în Rusia ca parte a unui motor produs în China. Bosch a declarat că „a investigat imediat problema și a luat măsuri corespunzătoare” după ce a fost semnalată pentru prima dată.

Tehnologie occidentală în armele rusești

Geran-2 este centrală în atacurile pe distanțe lungi ale Rusiei. Poate transporta 50–90 kg de explozibil pe o distanță de până la 2.000 km, putând lovi aproape întreaga Europă. Dronele au violat deja spațiul aerian românesc, polonez și moldovenesc.

„În plus, s-a dovedit că dronele Shahed permit o producție de masă — literalmente mii de unități pe lună”, a declarat Ivan Kirichevsky, militar și expert ucrainean în armament.

Documentele vamale și informațiile ucrainene arată că dronele Geran-2 includ componente din SUA, Europa, Japonia și Taiwan, chiar și după impunerea sancțiunilor în 2022. Mii de unități de componente interzise au fost direcționate din China, Hong Kong, Turcia și alte țări până în orașele rusești.

Vladyslav Vlasiuk, reprezentantul președintelui Ucrainei pentru politici de sancțiuni, a spus: „Este bine că partenerii chinezi nu trimit arme letale către Rusia. Ce nu este ideal este că trimit multe dintre piesele-cheie pentru UAV-urile Shahed, ceea ce nu e foarte diferit de a trimite arme letale.”

Dronele au provocat pagube substanțiale în zonele rezidențiale din Ucraina și numărul victimelor a crescut odată cu intensificarea atacurilor. Rusia a lansat peste 32.000 de drone de tip Shahed doar în 2025, lovind zone civile, spitale, centrale electrice și școli. Rusia produce aproximativ 3.000 de unități pe lună.

„Dronele lovesc centralele, și în fiecare zi simțim că e un joc de noroc dacă vom avea curent”, spune  Tetiana Kavinova, o locuitoare din Kiev.

Potrivit rapoartelor ucrainene, Rusia a efectuat atacuri cu drone aproape în fiecare noapte, lansând roiuri de 300–500 de drone însoțite de rachete.

Pe firul lanțurilor de aprovizionare

Ancheta jurnalistică a descoperit că chiar și dronele produse integral în Rusia depind puternic de componente occidentale. O dronă Geran-2 produsă de Alabuga SEZ conținea 294 de elemente străine, de la procesoare digitale americane până la semiconductori germani Infineon. Dronele produse la Kupol, în schimb, se bazează mai mult de componente chinezești, dar piesele occidentale rămân esențiale.

Datele vamale arată că peste 20 de companii rusești au importat produse Infineon în 2024 prin China, Hong Kong și Turcia, fără consimțământul companiei. „Doar aproximativ 60 de țări din lume sprijină sancțiunile, ceea ce complică o acțiune coordonată eficient la nivel internațional”, a declarat Infineon.

Alex Prezanti, avocat internațional specializat în sancțiuni, explică dilema: „UE ar putea impune restricții suplimentare dacă țările terțe nu acționează. Dar probabil nu va folosi această măsură împotriva Chinei din cauza relațiilor comerciale vitale — ar fi echivalentul unui război comercial.”

Un design din Războiul Rece

Ironia istoriei este că designul dronei Shahed este modelat după proiectul german Die Drohne Antiradar din anii 1980, dezvoltat împreună cu SUA pentru a suprima apărarea aeriană a inamicului. „Chiar și setul de electronice este același. Ceea ce a fost proiectat în Germania acum decenii a fost transpus în drona Shahed modernă și apoi în Geran-2 rusească”, a spus Kirichevsky.

În ciuda sancțiunilor și a clauzelor contractuale, componentele europene și americane continuă să ajungă în arme rusești, permițând producția lor în masă.

„Provocarea acum este să oprim aceste lanțuri de aprovizionare”, a spus Vlasiuk. „Avem nevoie ca autoritățile europene și producătorii să identifice intermediarii și să oprească fluxul înainte să ajungă în mașinăria militară a Rusiei.”

De asemenea, el îndeamnă producătorii de componente să trimită reprezentanți la Kiev pentru a examina informațiile de identificare ale componentelor găsite în armele rusești, cu scopul de a identifica și a opri distribuitorii de la care pornesc lanțurile de aprovizionare către Rusia.

Oficialii de informații europeni avertizează că raza și capacitatea de producție în masă a Geran-2 reprezintă o preocupare strategică majoră. David O’Sullivan, trimisul șef al UE pentru sancțiuni, a spus: „Nu vom ignora cazurile în care sancțiunile noastre sunt ocolite sistematic prin țări terțe.”

Totuși, aplicarea rămâne limitată. Companiile chineze rămân principala sursă de componente occidentale sancționate, se arată în documentele vamale. Doar o mică parte din componentele sancționate au ajuns în Rusia din Turcia, Emiratele Arabe Unite, Kârgâzstan, Thailanda sau India.

Rusia

