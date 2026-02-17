Atac cu drone în Rusia: incendiu la o rafinărie din Krasnodar, cinci aeroporturi închise temporar, pene de curent la Kazan

În noaptea de 16 spre 17 februarie, mai multe regiuni din Federația Rusă au fost vizate de un val de atacuri cu drone. Printre obiectivele lovite s-a numărat și rafinăria Ilski din regiunea Krasnodar, unde, în urma unei explozii, a izbucnit un incendiu de proporții.

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile locale din Krasnodar, dar și de canale rusești de monitorizare, regiunea s-ar fi aflat sub atac încă din cursul serii. Surse apropiate structurilor de securitate ruse au susținut că sistemele de apărare antiaeriană ar fi doborât peste 20 de drone deasupra regiunii.

Locuitorii din zona localității Ilski au relatat că au auzit mai mult de zece explozii succesive, după care pe teritoriul rafinăriei a izbucnit un incendiu puternic.

Dimineața, autoritățile din Krasnodar au confirmat oficial atacul asupra instalației industriale.

„În urma atacului cu vehicule aeriene fără pilot, la rafinăria Ilski a izbucnit un incendiu. Nu sunt victime. A fost avariat un rezervor cu produse petroliere. Suprafața incendiului este de aproximativ 700 de metri pătrați”, se arată în comunicat.

La fața locului au intervenit 72 de pompieri, 21 de autospeciale și un tren special de stingere a incendiilor.

Aeroporturi închise și alertă aeriană

Din cauza amenințării aeriene, aeroporturile din Krasnodar, Soci și Gelendjik și-au suspendat activitatea pentru cel puțin patru ore. Sirenele de alertă au fost activate și în Novorossiisk și Slaviansk-pe-Kuban.

În paralel, atacuri cu drone au fost semnalate și în Republica Tatarstan. În jurul orei 3.00 dimineața, explozii au fost auzite la periferia orașelor Kazan și Nijnekamsk. Martorii au vorbit despre lumini puternice pe cer și bubuituri, iar într-un cartier din Kazan a fost raportată întreruperea alimentării cu energie electrică.

Aeroporturile din Kazan și Nijnekamsk au suspendat temporar decolările și aterizările. Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit informații oficiale privind eventualele pagube în Tatarstan.

O rafinărie strategică

Rafinăria Ilski este considerată una dintre principalele instalații de procesare a petrolului din Districtul Federal de Sud al Rusiei. Capacitatea sa depășește șase milioane de tone de țiței procesate anual. Aici sunt produse motorină, benzină și păcură, combustibili utilizați inclusiv în logistica militară, dată fiind apropierea de porturile de la Marea Neagră.

Instalația a mai fost vizată în trecut de atacuri, unele dintre ele ducând la suspendarea temporară a activității.

Valul de lovituri din noaptea de 17 februarie marchează o nouă escaladare a atacurilor asupra infrastructurii energetice și logistice din interiorul Federației Ruse, într-un context în care astfel de operațiuni devin tot mai frecvente.