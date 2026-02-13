O rafinărie din Volgorod și-a încetat temporar operațiunile după un atac ucrainean cu drone

Rafinăria de petrol din Volgograd, una dintre cele mai mari din țară, a fost nevoită să suspende procesarea petrolului după ce un atac ucrainean cu drone a declanșat un amplu incendiu, marcând prima întrerupere majoră a activității unei rafinării din Rusia din acest an, a relatat joi Reuters.

Două surse din industrie au declarat pentru Reuters că instalația deținută de Lukoil a oprit procesarea petrolului pe 11 februarie, după ce un incendiu a avariat o unitate cheie de distilare a țițeiului, responsabilă de aproximativ 40% din capacitatea totală de rafinare sau aproximativ 140.000 de barili pe zi.

Uzina a procesat 13,5 milioane de tone de petrol în 2024 - aproximativ 5% din capacitatea totală a rafinăriei - și a produs 6 milioane de tone de motorină și 1,9 milioane de tone de benzină.

Publicația Moscow Times a relatat că uzina din Volgograd este prima rafinărie care își suspendă temporar operațiunile din cauza atacurilor cu drone de la sfârșitul lunii decembrie, când rafinăria Novoshahtinsk din regiunea Rostov a oprit aportul de țiței pentru procesare.

Statul Major General al Ucrainei a confirmat că forțele ucrainene au atacat rafinăria din Volgograd în noaptea de 11 februarie, adăugând că la fața locului a fost înregistrat un incendiu și că amploarea pagubelor este în curs de clarificare.

Flăcări și nori groși de fum învăluind rafinăria Lukoil din regiunea Volgograd din Rusia sunt vizibilI în imaginile din satelit care circulă pe platformele open-source ce monitorizează incendiile de mare amploare și incidentele industriale.

Oficialii ucraineni au declarat că atacul cu drone este primul de acest fel după încheierea armistițiului energetic de șapte zile anunțat de Donald Trump și pe care Rusia l-a respectat doar patru zile, potrivit Kievului.

Anterior, forțele ucrainene au confirmat un atac cu drone asupra unui depozit de petrol rusesc din regiunea Volgograd, unde un incendiu a fost înregistrat la instalația Zhutovska, folosită pentru furnizarea de combustibil unităților rusești.