Delegațiile ucraineană și rusă au discutat la Geneva despre crearea unei zone demilitarizate în Donbas

La Geneva, marți și miercuri, delegațiile Ucrainei și Rusiei au pus pe masă un subiect care până nu demult părea de domeniul teoriei: o zonă demilitarizată în Donbas, asupra căreia să nu fluture niciun steag militar. Informația vine de la The New York Times, care citează surse apropiate negocierilor.

Ultima rundă de discuții trilaterale – Ucraina, Rusia, SUA – s-a încheiat miercuri fără vreun semn clar de progres major. Oficial, dialogul continuă. Neoficial, lucrurile rămân fragile.

Donbas, între retrageri „asimetrice” și administrație civilă

Potrivit surselor citate de presa americană, în cadrul întâlnirii din Abu Dhabi, din 4–5 februarie, s-a discutat inclusiv despre o retragere parțială a trupelor ruse de pe linia frontului. Nu una neapărat simetrică – detaliu care spune multe despre lipsa de încredere dintre părți.

Mai mult, doi dintre interlocutorii publicației au indicat că s-a analizat ideea unei administrații civile care să gestioneze regiunea post-conflict. În componența acesteia ar putea intra reprezentanți ai ambelor state. Deocamdată însă, acordul este departe.

Pe lângă dimensiunea militară, s-a discutat și despre crearea unei zone de liber schimb în interiorul eventualei zone demilitarizate. Realitatea din teren rămâne însă dură: majoritatea întreprinderilor industriale sunt în ruină, funcționează o singură mină de cărbune, iar riscul reizbucnirii conflictului ar plana ani la rând asupra oricărei investiții.

Un alt punct sensibil ține de ordinea pașilor: instituirea zonei demilitarizate, formalizarea garanțiilor de securitate, mecanismul de finanțare a reconstrucției și, în cele din urmă, organizarea alegerilor în Ucraina. Fiecare etapă depinde de cealaltă, iar neîncrederea transformă calendarul într-un teren minat.

Negocieri în impas și reveniri controversate

Primele șase ore de discuții la Geneva au fost descrise de presa americană drept blocate. Potrivit Axios, delegații ar fi ajuns într-un punct mort, pe fondul revenirii în echipa rusă a lui Vladimir Medinski, consilier al Kremlinului considerat controversat.

Între timp, o altă publicație americană, CNN, vorbește despre „progres gradual, dar semnificativ” pe componenta militară a negocierilor. Surse citate de post susțin că oficialii militari implicați în discuțiile trilaterale au reușit să definească mai clar ce ar însemna un armistițiu și ce ar constitui o încălcare a acestuia – detalii tehnice esențiale pentru orice acord ulterior.

Militar – mai eficient decât politic

Paradoxal, în timp ce politicienii au avut negocieri tensionate în 17–18 februarie, partea militară ar fi generat un optimism prudent. Acordul asupra termenilor tehnici ai unei eventuale încetări a focului este văzut drept un fundament pentru viitoarele înțelegeri politice.

O nouă rundă de discuții ar putea fi programată în următoarele săptămâni.

După încheierea reuniunii trilaterale din 18 februarie, care a durat aproximativ două ore, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, ar fi avut o întâlnire informală cu reprezentanți ai părții ucrainene.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a recunoscut că negocierile de la Geneva nu au fost simple. Potrivit acestuia, componenta militară a discuțiilor a avansat mai bine decât cea politică – o constatare care spune, poate, totul despre cât de complicată rămâne arhitectura păcii.