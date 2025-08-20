Cel puțin 14 persoane, între care și trei copii, răniți în urma unui atac rusesc în regiunea Sumîi

Regiunea Sumîi din nordul Ucrainei a fost ținta unui atac rusesc în cursul nopţii de marţi spre miercuri, 19-20 august, în urma căruia au fost rănite cel puţin 14 persoane, între care şi o familie cu trei copii.

Copiii răniţi în atac, care a lovit un cartier rezidenţial din oraş, aveau 5 luni, 4 ani şi 6 ani, a scris miercuri prim-ministrul ucrainean Iulia Sviridenko pe platforma X, potrivit Agerpres.

„Rusia continuă să îşi manifeste temerile prin acte de terorism pur în întreaga Ucraina, vizând din nou casele familiilor şi copiii lor care dorm”, a spus ea.

Cu toate acestea, Rusia a declarat în mod repetat că nu atacă civili sau infrastructură civilă.

Atacul are loc în contextul în care președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu principalii lideri europeni pentru a discuta pașii către încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv posibile garanții de securitate pentru Ucraina.

Trump a avut o discuție telefonică cu liderul rus Vladimir Putin și a convenit ca în termen de două săptămâni să aibă o întâlnire cu Zelenski.

În ciuda unei unități mai mari a Occidentului în sprijinul Ucrainei, analiștii subliniază că problemele-cheie, precum cererile teritoriale ale Rusiei și garanțiile de securitate pentru Ucraina, sunt departe de a fi rezolvate.