Luni, 18 August 2025
Adevărul
Atac devastator cu drone rusești în Harkov: trei persoane, între care un copil, au murit și 17 au fost rănite

Război în Ucraina
Publicat:

Orașul ucrainean Harkov a fost ținta unui atac cu drone rusești luni, 18 august, în urma căruia trei persoane au murit, între care şi un copil mic, şi 17 au fost rănite.

FOTO: X

„Trei persoane au murit, inclusiv un copil mic. Alte 17 persoane au fost rănite, între care şase copii”, a scris primarul oraşului, Igor Terehov, pe Telegram, care anterior anunţase că o dronă rusească a provocat mai multe incendii într-o clădire rezidenţială.

Oraşul aflat în apropierea graniţei cu Rusia, al doilea oraș ca mărime din ţară înainte de invazia rusă, fusese lovit cu câteva ore mai devreme de o rachetă balistică rusească, atac în urma căruia au fost rănite cel puţin 11 persoane, potrivit primarului.

La Sumî, şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, a anunţat luni dimineaţă că atacurile ruseşti, cu o bombă şi apoi cu o dronă, s-au soldat cu rănirea a două persoane: „o femeie de 57 de ani (...) care nu se află în stare gravă” şi „un şofer de 43 de ani (...) care a fost transportat la spital”.

Între timp, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington, unde urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu omologul său american Donald Trump.

Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război. Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să accepte o pace reală”, a transmis Zelenski pe rețelele de socializare, după sosirea sa la Washington, duminică seara.

Europa

