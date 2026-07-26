 Rusia a atacat din nou Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite cu drone și rachete. O navă civilă încărcată cu porumb, bombardată în Marea Neagră | adevarul.ro
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Rusia a atacat din nou Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite cu drone și rachete. O navă civilă încărcată cu porumb, bombardată în Marea Neagră

Război în Ucraina
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Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 iulie, un nou atac de amploare asupra Ucrainei, folosind drone și rachete balistice. Kievul, Krivoi Rog și infrastructura maritimă civilă din Marea Neagră s-au aflat printre principalele ținte ale bombardamentelor.

Incendii provocate de atacurile rusești asupra Kievului/FOTO:X
Incendii provocate de atacurile rusești asupra Kievului/FOTO:X

În capitala ucraineană, exploziile și resturile proiectilelor interceptate au provocat incendii în sectoarele Desnianski, Șevcenkivski și Solomianski. Potrivit primarului Vitali Kliciko, fragmente ale unei rachete au lovit un bloc cu 18 etaje din sectorul Șevcenkivski, unde au izbucnit incendii la etajele șapte și opt.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS) a anunțat că pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un depozit de aproximativ 150 de metri pătrați în sectorul Desnianski, precum și mai multe autoturisme și un camion aflate într-o parcare. În același timp, o clădire abandonată cu patru etaje din sectorul Șevcenkivski a fost cuprinsă de flăcări, iar în sectorul Solomianski o clădire administrativă a fost avariată și a luat foc.

Inițial, autoritățile au transmis că nu există victime în urma atacului asupra Kievului. Ulterior, poliția a confirmat că trei persoane – o femeie și doi bărbați – au fost rănite în sectorul Solomianski și au primit îngrijiri medicale. De asemenea, au fost avariate clădiri de birouri, depozite și mai multe vehicule.

Centru comercial lovit la Krivoi Rog

În paralel, armata rusă a atacat și orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, Krivoi Rog, din regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleksandr Hanja, un centru comercial a fost lovit în timpul bombardamentului, iar impactul a provocat un incendiu de proporții.

Autoritățile verifică în continuare dacă există victime.

Navă civilă, atacată în Marea Neagră

În seara zilei de 25 iulie, forțele ruse au atacat de două ori cu drone o navă comercială sub pavilion Palau, aflată în larg după plecarea dintr-un port din regiunea Odesa.

Ministrul ucrainean al Dezvoltării Comunităților, Teritoriilor și Infrastructurii, Mikola Kalașnik, a precizat că nava transporta aproximativ 2.800 de tone de porumb cu destinația Grecia.

Loviturile au provocat un incendiu puternic la bord. Garda de Frontieră a Ucrainei a intervenit după semnalul de alarmă și a evacuat echipajul. Șapte marinari și pilotul ucrainean care asista nava au fost salvați și transportați într-un loc sigur, unde se află sub supraveghere medicală.

Doi membri ai echipajului sunt în continuare dați dispăruți, după ce au fost aruncați în apă în urma primei explozii. Operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare.

Oficialul ucrainean a condamnat atacul, susținând că acesta reprezintă o lovitură deliberată împotriva infrastructurii civile și a transportului maritim internațional, cu potențiale consecințe asupra securității alimentare globale.

Atacurile continuă și în sudul Ucrainei

Bombardamentele din cursul nopții au venit la doar o zi după alte atacuri soldate cu victime în sudul Ucrainei.

La 25 iulie, armata rusă a lansat trei bombe aeriene ghidate asupra orașului Zaporojie. Una dintre lovituri a vizat o instalație responsabilă de tratarea și distribuția apei potabile. O femeie și-a pierdut viața, iar alte 11 persoane au fost rănite, printre care și trei copii.

În aceeași dimineață, artileria rusă a bombardat cartierele Central și Korabelnîi din Herson. Un bloc de locuințe a fost lovit, iar un bărbat de 47 de ani a murit. Alte două persoane au fost grav rănite, în timp ce mai multe clădiri rezidențiale și unități de învățământ au suferit avarii importante.

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